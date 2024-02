Salzgitter-Bad. Der Tischtennis-Regionalligist tritt zunächst beim SC Poppenbüttel an, um dann zum Tabellendritten TSV Bargteheide zu reisen.

Nach fast zehnwöchiger Pause beginnt für den SV Union Salzgitter die Rückrunde in der Tischtennis-Regionalliga. Und das Auftaktprogramm des aktuellen Tabellenzweiten hat es an diesem Wochenende direkt in sich. Auf einer strapaziösen Nordtour trifft der SVU zunächst auf den SC Poppenbüttel (Samstag, 15 Uhr), um dann am Sonntag ab 13.30 Uhr beim Tabellendritten TSV Bargteheide anzutreten. Laut Union-Teamchef Stefan Blanke „zwei Topteams der Liga“.