Lebenstedt. Der 3. Sportfreunde Jugend-Cup lockt 121 Badmintonspielerinnen und -spieler im Alter zwischen 6 und 18 Jahren nach Salzgitter.

Der SC Salzgitter Sportfreunde hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Namen in der Badminton-Turnierszene gemacht. So war es auch nicht verwunderlich, dass unter den 121 teilnehmenden Jugendlichen beim 3. Sportfreunde Jugend-Cup am Wochenende auch Gäste aus Rostock, Bremen, Hamburg und Brandenburg waren. Sie alle spielten in sechs Altersklassen ihre Einzelmeisterinnen und -meister bei der D-Rangliste in der Gymnasiumsporthalle am Fredenberg in Lebenstedt aus.

Das Mammutturnier musste auf zwei Tage aufgeteilt werden, schließlich wurde nach Ranglistensystem jeder Platz ausgespielt. Das bedeutete für die Teilnehmenden auch, dass nach einer Niederlage noch nicht Schluss war. Vor allem für die weitgereisten eine gute Nachricht. Am Samstag spulten die Organisatoren vom SC Salzgitter das Programm der Altersklassen U9 bis U15 auf den sechs Feldern der Gymnasiumsporthalle ab. Am Sonntag folgten dann die Konkurrenzen der älteren Semester U17 und U19.

Unter den Teilnehmenden waren auch 13 Talente des gastgebenden SC Salzgitter Sportfreunde und sechs Spielerinnen und Spieler des Nachbarn TSV Salzgitter. Am erfolgreichsten schloss Sportfreundin Lilly-Sophie Jäger das Turnier ab und schnappte sich Platz 2 bei den Mädchen U9. In der gleichen Altersklasse sicherte sich Tom Borngraeber mit Platz 3 einen weiteren der begehrten und selbst hergestellten Pokale. Außerdem gab es für alle, die dabei waren, ein kleines Sportfreunde-Maskottchen als Erinnerung. Gerade diese Kleinigkeiten sind es, die Salzgitter zu einem attraktiven Reiseziel für junge Turnier-Badmintonspielerinnen und -spieler machen.

Besonders viele Pokale nahm der Altwarmbüchener BC mit nach Hause. Dreimal Platz 1, dreimal Platz 2 und zweimal Platz 3 lautete die Bilanz des erfolgreichsten Vereins des Turniers. Vor allem bei den Mädchen der Altersklasse U15 zeigte sich die Dominanz der Altwarmbüchenerinnen. Die ungesetzte Saee Jadhav schlug ihre topgesetzten Vereinskameradinnen und holte sich den Titel vor Ella Hornburg und Tuyla Panthulu. In Runde 1 schlug Jadhav außerdem Jolina Tanjo. Die SC-Spielerin profitierte aber vom Modus und wurde trotz der Auftaktniederlage am Ende gute Sechste. Noch einen Platz besser schloss ihre Vereinskollegin Angelina Wolf in der Altersklasse U19 ab. An Position 3 gesetzt, spielte sich Henri Giffhorn vom TSV Salzgitter nach einer Auftaktpleite bei den Herren U19 ohne Niederlage durch die Trostrunde, schlug dabei auch Dmitry Aust vom SC Salzgitter in drei umkämpften Sätzen und wurde am Ende Fünfter – das beste Resultat des TSV an diesem Wochenende.