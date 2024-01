Lebenstedt. Alle Nordharzligisten schaffen den Schritt in die Zwischenrunde. Der TSV Hallendorf übersteht die Gruppenphase sogar ohne Gegentor.

Die Favoriten gaben sich keine Blöße bei der 35. Auflage der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft: Fünf Nordharzligisten gingen bei der Vorrunde in der Amselstieghalle an den Start – und sie alle qualifizierten sich, mehr oder weniger souverän, für die Zwischenrunde, die am kommenden Wochenende ausgetragen wird. Während es auf dem Parkett heiß her ging, gab es einen bedauerlichen Zwischenfall auf den Tribünen. Ein Zuschauer brach am Sonntagabend zusammen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Johanniter in ein Krankenhaus gebracht.

Gruppe A

FC Viktoria Thiedes Interimstrainer Marvin Pramme hat vor dem ersten Anpfiff sein Team zur absoluten Konzentration und einem kühlen Kopf aufgefordert. Im Auftaktspiel gegen den SV Yunus Emre dauerte es bis zur 7. Minute ehe Jan Christian Elsner und Marvin Pramme mit einem Doppelschlag die 2:0-Führung erzielten. Am Ende setzte sich der Favorit mit 4:1 durch. Einen Zittersieg feierte die Viktoria anschließend gegen den Nordharzliga-Konkurrenten TSV Salzgitter. 32 Sekunden vor der Schlusssirene erlöste Pramme sein Team mit dem Treffer zum 2:1. Somit war der Favorit bereits weiter. Ebenfalls nach dem zweiten Spiel in der Zwischenrunde stand der FC 45 Salzgitter. Nach einem torlosen Remis zum Auftakt gegen den TSV wurde der SV Yunus Emre mit 6:1 vom Parkett gefegt.

In der letzten Spielrunde der Gruppe A waren somit noch einige Fragen zu klären. Der FC 45 Salzgitter hatte die Chance auf den Gruppensieg, musste dafür aber Viktoria Thiede bezwingen. Zwar hielt der Außenseiter gut mit, am Ende musste er sich jedoch denkbar knapp mit 0:1 geschlagen geben. Ebenfalls weiter ist der TSV Salzgitter, der den SV Yunus Emre deutlich mit 6:1 bezwang. Durch die Höhe des Sieges schob sich das Team von Trainer Yasin Bayrakdar am FC 45 vorbei auf den zweiten Platz.

Gruppe B

Ein Novum gab es vor dem Beginn der Spielrunde in der Gruppe B. Die Vereine SG Gustedt/Innerstetal und SSV Sehlde sagten kurzfristig ihren Auftritt ab. Der Kreisspielausschussvorsitzende Peter Finselberger und Pokalspielleiter Dirk Knoblauch entschieden sich, die Partien der beiden Mannschaften mit jeweils 0:5 Toren für den Gegner zu werten. Der ausgefallene direkte Vergleich wurde mit 0:0 Toren gewertet. „Fortuna Lebenstedt hat eine Menge Organisation und Arbeit in den Ablauf gesteckt. Dann wird die ehrenamtliche Arbeit der Fortunen durch solche Maßnahmen nicht entsprechend gewürdigt“, machte Knoblauch seinem Herzen Luft.

Aber nun zum sportlichen Teil: In seinen beiden übrigen Spielen wurde der SV Glück Auf Gebhardshagen seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Der Nordharzligist setzte sich gegen die SG Steinlah/Haverlah (3:0) und den SV Victoria Heerte (3:1) souverän durch und sicherte sich damit den Gruppensieg. Zuvor hatte Heerte in der Auftaktpartie bereits die SG Steinlah/Haverlah mit 3:1 bezwungen. Durch das Nichtantreten von Gustedt/Innerstetal und Sehlde stand das Weiterkommen in die Zwischenrundefür alle drei Mannschaften ohnehin schon fest.

Gruppe C

Der Spitzenreiter der Nordharzliga, der TSV Hallendorf, drückte der Gruppe C seinen Stempel auf. Ohne Gegentor gewannen die Kanalkicker ihre drei Partien gegen den TSV Beinum (2:0), den AKV Salzgitter (5:0) und den TSV Fortuna Salzgitter (4:0) ganz sicher. Beim Hallendorfer Siegeszug benötigten die Schützlinge von Trainer Gökcin Özgür gegen Beinum eine zwölfminütige Anlaufzeit, dann war der Bann aber durch Murat Kaya gebrochen. Hussein Kanaan sorgte kurz vor Spielende für das 2:0. Mit dem glatten 5:0-Sieg über den AKV lösten die Blau-Gelben schon das Ticket in die nächste Runde. „Wir haben in der ersten Partie nicht den Rhythmus gefunden. Gegen den AKV lief es dann besser“, stellte TSV-Trainer Özgür nach dem Erfolg fest.

Spannend bis zum letzten Spiel blieb der Kampf um den zweiten Kampf. Der AKV Salzgitter und der TSV Beinum standen nach Siegen über den TSV Fortuna Salzgitter jeweils bei drei Punkten, im letzten Spiel der Gruppe C kam es zum direkten Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Im Vergleich zu den vorigen Auftritten bauten die Beinumer stark ab, die Salzgitteraner hatten leichtes Spiel und sicherten sich durch einen 4:1-Erfolg den zweiten Platz.

Gruppe D

Auch beim Favoriten in der Gruppe D, dem MTV Lichtenberg, sah alles zunächst nach einem souveränen Durchmarsch aus. Nach Siegen gegen den SV Stern Salzgitter-Lobmachtersen (3:0) und den BSV Bruchmachtersen (6:0) war die Tür zur Zwischenrunde weit aufgerissen. Im dritten Spiel musste sich der Nordharzligist dann aber mit einem Punkt zufriedengeben. Die zwei Klassen tiefer spielende SG Lesse/Burgdorf erwies sich nämlich als Überraschungsmannschaft. Erst hatte sie den SV Borussia (3:2) und den SV Stern (4:2) bezwungen und anschließend trennte sie sich remis von Lichtenberg (1:1).

Während bei Lesse/Burgdorf das Oberwasser zu spüren war, lief bei Lichtenberg nicht mehr viel zusammen. Gegen den SV Borussia setzte es eine 0:2-Niederlage, das Weiterkommen war durch den guten Turnierstart aber gesichert. Da die Borussia ihr letztes Gruppenspiel (3:0) gegen den SV Stern ebenfalls gewann, zog sie am Favoriten vorbei. Für Platz 1 reichte es jedoch nicht, denn die Spielgemeinschaft aus der 2. Nordharzklasse wusste auch im Abschlussspiel gegen Bruchmachtersen zu überzeugen und setzte sich mit 4:0 durch. Großen Anteil am Erfolg von Lesse/Burgdorf hatte dabei Torjäger Robert Brandt, der gleich fünf Treffer beigesteuert hat.

Die Zwischenrunde

Im Anschluss an die Vorrunde wurden die Gruppen für die Zwischenrunde, die am nächsten Samstag und Sonntag ausgetragen wird, ausgelost. Neben den jeweils drei besten Teams jeder Vorrundengruppe sind nun auch die sieben Bezirksligisten sowie Landesligist Germania Bleckenstedt dabei. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für die Endrunde.

Gruppe A: FC Germania Bleckenstedt, SV Innerstetal, FC Viktoria Thiede, AKV Salzgitter, MTV Lichtenberg.

Gruppe B: VfL Salder, SV Union Salzgitter, SV GA Gebhardshagen, SV Borussia Salzgitter, TSV Beinum.

Gruppe C: KSV Vahdet Salzgitter, TSV Üfingen, TSV Hallendorf, SV Victoria Heerte, FC 45 Salzgitter.

Gruppe D: SV Fortuna Lebenstedt, SC Gitter, SG Lesse/Burgdorf, TSV Salzgitter, SG Steinlah/Haverlah.