Salzgitter. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft: Die 35. Auflage des beliebten Turniers beginnt am Samstag mit den Nordharzligisten und -klassisten.

Nach drei Jahren Pause geht es wieder heiß her auf dem Parkett, die 35. Auflage der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft startet an diesem Wochenende. Anlässlich des 70-jährigen Vereinsbestehens richtet der SV Fortuna Lebenstedt ab Samstag das Event in der Amselstieghalle aus.