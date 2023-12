Oker. Bei der Hallenkreismeisterschaft muss Landesligist SCU SalzGitter früh die Segel streichen. Die JSG im Innerstetal erreicht dagegen die Endrunde.

Der Kick unter dem Hallendach, er ist halt nicht jedermanns Sache: In den drei Vorrunden-Gruppen der Nordharzmeisterschaft der B-Junioren-Fußballer gab es zahlreiche Favoritenstürze. So kegelte Nordharzligist JSG im Innerstetal beispielsweise Landesligist SCU SalzGitter aus dem Wettbewerb.

Enttäuscht sein durfte neben der SCU-Erstvertretung auch die JSG Wolfenbüttel: Sie hätte als Gruppenzweiter eigentlich den Einzug in die Endrunde geschafft, wurde aber nachträglich disqualifiziert. Stattdessen rückte die „Zweite“ des SCU Salzgitter auf. Die Endrunde, die am 21. Januar ausgetragen wird, erreichten außerdem der MTV Wolfenbüttel, BV Germania Wolfenbüttel, die JSG Schladen/Gielde, die JSK Oker/Harlingerode sowie eben das Überraschungsteam JSG im Innerstetal.

BV Germania Wolfenbüttel bleibt in Gruppe 1 ohne Punktverlust

Der Bezirksligist BV Germania Wolfenbüttel gab sich in der Gruppe 1 keine Blöße. Im Auftaktspiel wies sie mit einem 4:0-Sieg den vermeintlich ärgsten Widersacher, die JSG Wolfenbüttel, klar in die Schranken. Die Tore in diesem Lokalderby erzielten Volkan Tanriverdi (3) und Dominik Horns. Der BVG setzte seinen Siegeszug gegen die JSG Oderwald (2:0), den SCU SalzGitter II (5:1) und den TSV Fortuna Salzgitter (5:0) ganz sicher fort. Die JSG Wolfenbüttel verbuchte Siege über Fortuna Salzgitter (4:0) und Oderwald (4:0) sowie ein torloses Remis gegen SCU II.

Am Abend folgte aber der Schockmoment. Der Staffelleiter disqualifizierte die Jugendspielgemeinschaft des SV Halchter und ESV Wolfenbüttel. Der Grund: Im JSG-Team war ein Spieler im A-Junioren-Alter zum Einsatz gekommen, der zwar für die reguläre Saison als B-Jugendlicher spielberechtigt ist, nicht aber für die Halle.

Ausgeglichen verlief die Spielrunde in der Gruppe 2. Die JSG Schladen/Gielde holte den Gruppensieg mit Erfolgen über den TuS Clausthal-Zellerfeld II (2:1), den FC Othfresen (2:1) und die JSG Oker/Harlingerode (4:3). Das 1:1 gegen die JSG Langelsheim bedeutete den Platz an der Sonne. Oker/Harlingerode fuhr den zweiten Platz vor dem zuvor hochgehandelten Team des FC Othfresen ein.

Außenseiter JSG im Innerstetal überrascht selbst die Landesligisten

Der Nordharzligist JSG im Innerstetal kaufte in der Gruppe 3 den Landesligisten MTV Wolfenbüttel und SCU SalzGitter eindeutig den Schneid ab. Im Auftaktspiel knackte das Team aus Groß Elbe den Abwehrriegel des SCU durch die Treffer von Murat Dag und Michel Urbanek. Raphael Raeth gelang nur der 1:2-Anschlusstreffer für den SCU. Die Schützlinge von Trainer Tim Linnemann hatten in den folgenden Partien immer Oberwasser. Der TuS Clausthal-Zellerfeld (2:0, Tore: Nico Benndorf, Nicolai Wotke), der MTV Wolfenbüttel (3:0, Tore: Dag (2), Benndorf) und der BV Germania Wolfenbüttel II (6:0, Tore: Dag (3), Urbanek (2), Benndorf) konnten den Siegeszug der Innerstetaler nicht aufhalten.

Die Junioren von der Meesche lösten aber im Landesligaduell gegen den SCU mit einem 1:0-Sieg das Ticket zur Endrunde noch im letzten Moment auf der Zielgeraden. Zuvor hatte der MTV im Duell der Wolfenbütteler Stadtvereine gegen Germanias „Zweite“ (4:0) und gegen Clausthal-Zellerfeld (5:0) die nötigen sechs Punkte dazu eingefahren.