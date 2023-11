Lichtenberg. Eine unnötige 2:3-Niederlage mussten die Nordharzliga-Fußballer des MTV Lichtenberg auf dem Kunstrasen in Cremlingen hinnehmen.

Der leicht favorisierte MTV Lichtenberg musste in der Fußball-Nordharzliga 2 eine bittere 2:3 (1:2)-Niederlage beim TuS Cremlingen einstecken. Alle weiteren Partien in der Liga wurden aufgrund der Witterungsverhältnisse abgesagt.

„Es war eine wilde Anfangsphase mit einem Gegentor“, ärgerte sich MTV-Trainer Till Hockmann. Auch danach sei seine Mannschaft nur schwer ins Spiel gekommen und kassierte prompt durch einen Handelfmeter das 0:2. Vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Domenik Müller für den MTV noch auf 1:2.

„Der Halbzeitstand spiegelt das Geschehen auf dem Rasen sehr gut wider. In der Pause haben wir uns extrem viel vorgenommen – und nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff gab es nach einem kapitalen individuellen Fehler einen Foulelfmeter gegen uns, der zum 1:3 führte“, berichtete der MTV-Coach.

Nach dem 1:3 blieben die Gäste aber spielbestimmend und hatten gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. „Wir haben versucht, das Spiel schnell zu machen, aber Cremlingen stand in der Defensive sehr kompakt und verteidigte fast alle Angriffe sicher“, so Hockmann. In der 90. Minute gab es noch einen Strafstoß für den MTV, den Müller sicher zum 2:3-Anschluss verwandelte. Aufgrund der zahlreichen Spielunterbrechungen ließ der Schiedsrichter sieben Minute nachspielen, in denen es noch einmal hektisch wurde. Dabei fiel fast der Ausgleich, als Till Hockmann das Leder im Sechzehner vor die Füße fiel (90.+5).

Fazit Hockmann: „Aufgrund der spielerischen Anteile in der zweiten Hälfte wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wir erlauben uns aber zu viele fatale Fehler.“

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (31.), 2:1 Müller (39.), 3:1 (47.), 3:2 Müller (90.+2/ FE).