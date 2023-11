Salzgitter. Der Bezirksliga-Spitzenreiter unterliegt im Heimspiel. Berkefeld vergibt vor der Pause einen Foulstrafstoß.

Union Salzgitter, der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga 3, kassierte gegen den VfL Oker eine unnötige 0:1 (0:1)-Niederlage. Die Harzer machten ihrem Ruf als unbequeme Mannschaft für die Südstädter wieder einmal alle Ehre. Zu allem Überfluss vergab die Heimelf noch einen Foulstrafstoß vor der Pause.

Union Salzgitter findet kein Loch in der VfL-Abwehr

Der VfL Oker gab zunächst die erste Zone in der eigenen Hälfte hinter der Mittellinie an den Tabellenführer ab. Union startete zwar jede Menge Ballstafetten in den eigenen Reihen. Doch das nötige Loch in der VfL-Abwehr konnte nicht gefunden werden. Mit einem Torschuss von Andre Wolf (5.) zeigte sich der Gast zum ersten Mal im Strafraum des SVU.

Es folgte ein Freistoß von Mehmet-Ali Tozlu, der jedoch über das Tor der Heimelf ging. In der 15. Minute hatte dann Unions Alexander Bischoff die 1:0-Führung auf dem Kopf. Sein Versuch verfehlte das Ziel knapp. Das Führungstor der Gäste fiel nach einem geblockten Freistoß. Den Abpraller zirkelte Amed Altekin zum 1:0 genau in den Torwinkel. Das war das Zeichen für die Aufholjagd des Tabellenführers. Einen Strafstoß konnte Luis Berkefeld gegen VfL-Torhüter Pierre Holzberg aber nicht verwandeln.

Mit Volldampf ging Union die zweite Spielhälfte an. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden die Aktionen ungenauer. Marvin Malandrino und Joel Glaub konnten ihre Eins-gegen-Eins-Situationen gegen den VfL Torhüter nicht mit einem Torerfolg krönen. „Uns fehlte einfach ein Tor. Das Spiel hätte noch eine Stunde dauern können. Wir hätten gegen die kompakt und kompromisslos agierende VfL-Abwehr am heutigen Tag kein Tor erzielt. Das Ergebnis gilt es, zu akzeptieren und es im nächsten Spiel wesentlich besser zu machen“, suchte Unions Trainer Lars Freytag gar nicht erst nach einer Ausrede.

Tor: 0:1 Altekin (24.).

gs