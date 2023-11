Lebenstedt. Der Fußball-Bezirksligist Fortuna Lebenstedt setzt sich verdient mit 4:2 gegen das Kellerkind SV Rammelsberg durch.

Mit einem blauen Auge davongekommen ist Fußball-Bezirksligist SV Fortuna Lebenstedt. Gegen den Tabellenvorletzten SV Rammelsberg feierten die Reinsch-Schützlinge nach zweimaligem Rückstand am Ende noch einen verdienten 4:2 (0:0)-Erfolg – bei böigem Wind und Nieselregen.

Dabei boten beide Mannschaften in der ersten Hälfte den Zuschauern nur magere Fußballkost. Packende Zweikämpfe oder Tormöglichkeiten blieben Mangelware, so dass es mit einem 0:0 in die Pause ging. Nach dem Wechsel änderte sich das Bild aber, als die Gäste in der 55. Minute überraschend das 1:0 erzielten. Das wirkte für den Gastgeber zunächst wie ein Wachmacher. Denn nur vier Minuten später markierte Rick Liebig per Foulstrafstoß das 1:1.

Die Gäste stecken in keiner Phase der Partie auf

Davon ließen sich die Gäste aus dem Harz nicht schocken und gingen postwendend erneut in Führung. „Das schien meine Mannschaft endlich auf den Plan zu rufen. Denn zuvor waren unter anderem unsere Außenspieler nicht ins Spiel gekommen, und vieles lief zu eng durch die Mitte. Das war auf jeden Fall in den ersten 45 Minuten so“, erklärte Fortuna-Coach Daniel Reinsch, der dem Kontrahenten ein „moralisch gutes Spiel“ bescheinigte. Recht hatte er. Denn die Gäste steckten in keiner Phase der Partie auf und kämpften sich immer wieder zurück.

Allerdings lief das Spiel endgültig für die Fortunen, nachdem Raul-Lora Moreno das wichtige 2:2 erzielt hatte. Jetzt drängten die Hausherren den Gegner in die Defensive und kamen zu weiteren Treffern. In der 82. Minute schoss Jan Pote sein Team erstmals in Führung. Den Deckel auf den Topf machte schließlich in der Nachspielzeit Patrice Pascal Tilmans mit dem 4:2. Trainer Reinsch lobte nach der Partie seine Einwechselspieler Cedric Rabbas und Marcel Doleschek sowie Tilmans, die sich nahtlos ins Spiel integriert hatten. Nach der Führung wurden die Aktionen der Gastgeber ruhiger und cleverer.

Maurice Meyers Laufleistung ist ein entscheidender Faktor

Ausschlaggebend für den Sieg war für den Fortuna-Coach unter anderem die enorme Laufleistung von Maurice Meyer. „Er ging unheimlich viele Wege und war mit der entscheidende Faktor für den am Ende verdienten Dreier“, so Reinsch.

Tore: 0:1 (55.), 1:1 Liebig (59./FE), 1:2 (61.), 2:2 Moreno (66.), 3:2 Pote (81.), 4:2 Tilmans (90.+3).