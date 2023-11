Salzgitter-Bad. Die Salzgitteraner trotzen in der Volleyball-Regionalliga allen Personalproblemen.

Die Vorzeichen waren wieder einmal schlecht. Die Leistung und die Ausbeute waren dafür sensationell gut! Die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter feierten gegen den Tabellenzweiten Bremen 1860 einen überraschenden 3:1 (25:23, 25:27, 25:15, 25:23)-Heimsieg.

„Wir haben die Woche über komplett ohne Zuspieler trainiert, hatten aufgrund von Krankheit wieder nur einen Mini-Kader – auf einen Sieg von uns hätte ich im Vorfeld wirklich nicht getippt“, gab SG-Trainerin Bianca Kerkmann ehrlich zu. Kein Wunder, schließlich trat ihr Team erneut nur mit sieben Spielern an und hatte damit keine Wechselmöglichkeit. „Umso mehr freue ich mich, dass wir ein gutes Spiel abgeliefert und uns auch dafür belohnt haben“, konstatierte Kerkmann.

SG STV/MTV Salzgitter hätte früher den Sack zumachen können

Im ersten Satz blieb es bis zum Ende eng. Nach einer strittigen Schiedsrichter-Entscheidung und einer gelben Karte beim Stand von 21:21 „haben wir gerade noch einmal die Kurve bekommen und uns den Satz geholt“, berichtete die Trainerin. Im zweiten Durchgang liefen die Hausherren bis zum 16:16 stets einem Rückstand hinterher, zogen dann aber auf 24:21 davon – und vergaben anschließend gleich drei Satzbälle und verloren den Durchgang noch in der Verlängerung.

„Wir hätten es also auch schneller haben können“, meinte Bianca Kerkmann, deren Schützlinge Satz 3 dann souverän für sich verbuchten und letztlich nach 1:53 Stunden Spielzeit das Match beendeten. „Was mich beeindruckt hat: Es hat jeder für jeden gekämpft, wir hatten eine super Block- und Feldabwehr“, lobte die Trainerin: „Wir waren in den entscheidenden Situationen voll da. Großes Kompliment an die Mannschaft – das war schon Wahnsinn.“

Nun freue sie sich erst einmal auf ein spielfreies Wochenende – und hofft, dass sich die personelle Situation bis zur nächsten Partie wieder etwas entspannt.

SG STV/MTV: T. Feustel, J. Feustel, Schneider, Wieloch, Ludwigh, Ve-retelnikov, Baltzer.