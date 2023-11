Salzgitter-Bad. Am dritten Spieltag der Darts-Bundesliga verlieren die Lumberjacks Salzgitter gleich beide Spiele knapp.

Die erste Blase des Finalrunden-Traums ist geplatzt. Am dritten Spieltag der Darts-Bundesliga kassierten die Lumberjacks Salzgitter die Niederlagen Nummer 3 und 4 in Folge. Anstatt sich nach dem blendenden Saisonstart wieder an die Spitzenränge heranzupirschen, müssen sich die Sölter nun nach unten orientieren und den Kampf gegen den Abstieg annehmen.

Im ersten Heimspiel der Saison forderte Aufsteiger DT Pusdorfer Ratten die Holzfäller heraus. Mit dabei bei den Bremern war der frühere Lumberjack Frank Bruns. Und ausgerechnet er sollte beim 5:7 zum Spielverderber avancieren.

Naamo verpasst High Finish und verliert

Schon nach den Einzeln lagen die Gastgeber mit 2:6 beinahe aussichtslos in Rückstand. Gleich drei Partien gingen mit 3:4 jeweils im Decider an die Gäste. Symptomatisch war dabei die Begegnung von Neuzugang Suleiman Naamo gegen Bruns. Naamo verpasste einige Chancen zum 3:1, holte sich das Re-Break zum 3:2 und war im sechsten Leg drauf und dran, das schönste High Finish zu spielen. 132 Punkte hatte Naamo noch auf der Anzeigetafel, zweimal versenkte er seine Pfeile im Bullseye, doch die Doppel-16 blieb ihm knapp versagt. Bruns glich schließlich aus und machte im siebten Leg den Sack zu.

Auch Luca Schurig und Sven Herre hatten das Glück nicht gepachtet. Die ersten sechs Legs von Herre gingen immer als Break gegen den Anwerfer, ausgerechnet im siebten gelang Herre zum ersten Mal kein Re-Break. In den Doppeln stemmten sich die Sölter vehement gegen die drohende Niederlage. Florian Socha/Luca Schurig, Marcel Erba/Eric Gohde und Markus Netuschil/Julien Reistel verkürzten auf 5:6, gaben dabei nur ein einziges Leg ab. Steffen Müller und Sven Herre kamen nach 0:2-Rückstand zurück und übernahmen beim 3:2 die Führung. Doch Ex-Lumberjack Bruns checkte die Durchgänge 6 und 7 zur 5:7-Niederlage für die Stahlstädter.

Bulldogs bleiben der Angstgegner

Auf den ersten Schreck folgte das Derby mit den Bulldogs Wolfenbüttel. Noch nie hatten die Lumberjacks gegen die Lessingstädter gewonnen, und so sollte es nach hartem Kampf bleiben. Mit 5:7 ging auch die zweite Partie mit dem knappsten Ergebnis negativ für die Gastgeber aus.

Marcel Erba, Eric Gohde und Steffen Müller glichen die erste Führung der Bulldogs zum 3:3 aus. Überragend war dabei das fünfte Leg von Ex-Bulldog Müller, der mit nur zwölf Darts die Partie ausmachte. Einen Krimi lieferte sich im Schlusseinzel Markus Netuschil mit Uwe Landeck. Jeder hielt seinen Aufschlag, und im siebten Leg hatten beide mehrere Matchdarts. Am Ende standen beide auf zehn Punkten Rest. Netuschil verpasste erneut knapp, dann schlug Landeck zu.

Wieder mussten die Doppel einen Rückstand aufholen. Müller/Herre und Schurig/Socha hielten jeweils mit 4:1 Legs die Sölter im Rennen. Marcel Erba und Eric Gohde gingen mit 3:3 in den Decider. Dort ließ sich vor allem Erba von Marcel Gomulas unnötigen Psycho-Spielchen aus dem Rhythmus bringen.

Im letzten Doppel sah es nach einer klaren Angelegenheit gegen Markus Netuschil und Julien Reistel aus. 0:3 lagen sie bereits zurück, obwohl sie zwei Legs selber auf der Hand hatten. Aufgeben war jedoch keine Option – und sie schafften tatsächlich noch den 3:3-Ausgleich, mussten dabei sieben Matchdarts überstehen. Im Decider war dann jedoch wieder das Wolfenbütteler Duo obenauf und holte sich mit nur 17 Darts den Sieg.