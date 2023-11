Thiede. Topspiel in der Handball-Landesliga Süd der B-Juniorinnen: Der FC Viktoria Thiede empfängt seinen Verfolger SF Söhre.

Der Erste hat den Zweiten zu Gast – das Topspiel in der Handball-Landesliga Süd der B-Juniorinnen steigt am Samstag in Thiede, wenn die gastgebende Viktoria ab 18.45 Uhr ihren direkten Verfolger SF Söhre empfängt.