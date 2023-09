HSG LiSa lässt sich vom Tabellenbild nicht blenden

Der gute Saisonstart der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) in der Handball-Landesliga der Frauen wurde in der vergangenen Woche ausgebremst. Durch den kurzfristigen Ausfall der Partie gegen die SG VfL Wittingen/Stöcken hatten die Luchse unverhofft spielfrei. Ein Umstand, der Trainer Stephan Schönfeldt nicht wirklich ins Konzept gepasst hat.

„Wir hatten durch den überzeugenden Sieg beim Pelikan-Cup in Peine in der Vorbereitung und den überraschend deutlichen Sieg gegen den VfL Wolfsburg II am ersten Spieltag ordentlich Fahrt aufgenommen. Jetzt ist der Rhythmus durch die zweiwöchige Pause etwas dahin“, erklärt Schönfeldt vor der Partie gegen den MTV Braunschweig in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad am Sonntag ab 15 Uhr. Ihm wäre die SG VfL Wittingen/Stöcken lieber gewesen als zweiter Gegner in der noch jungen Saison.

Der MTV Braunschweig ist stärker, als es der Tabellenplatz derzeit aussagt

„Ich schätze den MTV Braunschweig wesentlich stärker ein und zähle ihn weiter zum Favoritenkreis“, sagt der Coach trotz des bislang sieglosen Starts der Braunschweigerinnen. „Das muss man aber relativieren. Sie haben am ersten Spieltag nur mit drei Toren bei der HSG Plesse-Hardenberg verloren, die für mich Topfavorit in dieser Saison sind“, erklärt Schönfeldt. Beim 25:25 des MTV vergangenen Samstag gegen den MTV Rosdorf II war der LiSa-Trainer live in der Halle: „Sie haben den Sieg selbst aus der Hand gegeben und nach Aussage des Braunschweiger Trainers eine schlechte Leistung abgeliefert. Ich gehe davon aus, dass ihnen das gegen uns nicht noch einmal passieren wird.“

Unsere Kapitänin Celina Bruns fehlt beruflich bedingt. Dadurch fehlt uns natürlich ein wesentlicher Faktor aus dem Rückraum. Stephan Schönfeldt, Trainer der HSG LiSa

Schönfeldt muss im zweiten Heimspiel der Saison umbauen. „Unsere Kapitänin Celina Bruns fehlt beruflich bedingt. Dadurch fehlt uns natürlich ein wesentlicher Faktor aus dem Rückraum“, erklärt der Trainer. Auch hinter dem Einsatz von Torhüterin Annett Berg steht nach einer Verletzung noch ein Fragezeichen: „Sie ist noch nicht wieder ganz fit, wir wollen definitiv kein Risiko eingehen.“ Zurück im Training ist Laura Wilke, die sich von einer Mandel-OP erholt hat. „Laura ist sicherlich wieder eine weitere Option über Außen im Spiel gegen Braunschweig“, sagt Schönfeldt.

Der Coach ist trotz des Ausfalls von Bruns optimistisch, etwas Zählbares einzufahren. „Wir werden das als Team auffangen und sind froh, dass wir wieder in Salzgitter-Bad spielen. Dort trainieren wir jeden Dienstag und konnten uns so an die Halle gewöhnen“, spielt Schönfeldt auf die weiterhin geschlossene Heimhalle in Liebenburg an, wodurch seine Luchse derzeit „Hallen-Hopping“ betreiben müssen.

