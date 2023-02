Gitter und Fortuna feiern Testspielsiege

Bezirksligist SC Gitter (in Blau Thilo Adam) setzte sich gegen den FC Heeseberg mit 5:3 durch.

Die Vorbereitungsphase auf die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga ist inzwischen in vollem Gange. Am Freitag und Samstag testeten gleich fünf Salzgitteraner Teams. Dabei gab es zwei Siege und drei Niederlagen.

BSC Acosta II – SV Innerstetal 2:0 (1:0). „Schön, dass die Jungs mal wieder alle das gleiche Trikot anhatten“, spielte SVI-Trainer Frank Dierling nach dem „guten“ Test bei Acostas Reserve auf die vielen Trainingseinheiten seiner Jungs in den vergangenen Tagen an. „Wir hatten 18 Mann dabei, die alle zum Einsatz kamen und Spielpraxis sammeln konnten. Dafür sind solche Tests da“, sagte Dierling, ohne das Ergebnis überbewerten zu wollen.

Fortuna Lebenstedt – TSV Gielde 7:1 (3:1). Gelungene Premiere auf dem neuen Kunstrasenplatz am Wiedehopp. „Das hat schon richtig Laune gemacht zuzugucken“, betonte ein zufriedener Fortuna-Coach Daniel Reinsch nach dem Kantersieg gegen den Nordharzligisten. Dabei hatten ihn seine Jungs mit der Spielfreude und Abschlussstärke tatsächlich auch ein bisschen überrascht: „Wir sind noch nicht lange wieder im Training, dafür sah das echt gut aus.“

Union Salzgitter – SV Eintracht Osterwieck 2:6 (0:1). Union Salzgitter hat auch erst wenige Trainingseinheiten in den Beinen, und diese mussten aufgrund der Witterung meist auch ohne Ball stattfinden. „Der Kunstrasenplatz bei uns wird jetzt konsequent bei Minusgraden gesperrt. Dementsprechend haben wir Lauf- und Krafteinheiten gemacht und waren gemeinsam auf dem Spinningrad“, erklärte Union-Trainer Lars Freytag, der das klare Ergebnis für die Gäste aus Sachsen-Anhalt richtig einzuordnen wusste: „Wir haben anfangs gegen einen Gegner auf Augenhöhe gut mitgehalten und zur Pause auch nur 0:1 zurückgelegen. Hinten raus ist uns dann ganz einfach die Puste ausgegangen. Das hat der Gegner, der schon seit drei Wochen im Training ist, zum Toreschießen genutzt.“

SC Gitter – FC Heeseberg 5:3 (2:2). 0:1 und 1:2 lag der SC Gitter zurück, durfte am Ende aber einen Testspielerfolg feiern. Dreimal Mario Errico und zweimal Jan-Philipp Kandemir waren die Torschützen für die Hausherren. „Ich bin zufrieden mit dem Test“, konstatierte SC-Trainer Michael Bock nach dem Schlusspfiff. Im Spiel konnte der Coach munter durchwechseln – selbst ausgewechselte Spieler durften wieder aufs Feld. „Das war gut, um einige Dinge auszuprobieren“, fand Bock.

VfL Salder – SV Kralenriede 2:3 (1:2). Individuelle Fehler in der Abwehr führten zu den Gegentoren und sorgten für Kritik von Trainer Dominik Rittel: „Das sind Dinge, die der Vergangenheit angehören sollen.“ Gleichzeitig freute er sich darüber, dass seine Jungs auch bei Rückschlägen weiter kämpfen: „Die Mannschaft hat den Abstiegskampf schon jetzt angenommen.“ In diesem bekommt das Team Unterstützung von Stürmer Maik Nirwing, der im Oldenburger Raum bereits Erfahrung auf höherem Niveau gesammelt hat und ein Bekannter von Trainer Rittel ist: „Er wird uns definitiv weiterhelfen, das sieht man jetzt schon.“

