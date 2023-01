SG STV/MTV Salzgitter springt wieder auf Platz 2

Perfektes Wochenende für die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter in der Regionalliga: Durch den 3:1 (25:10, 25:27, 25:17, 25:20)-Auswärtssieg beim VC Osnabrück und die gleichzeitige 0:3-Heimniederlage der Vallstedt Vechelde Vikings gegen Ligaprimus TK Hannover springt das Team von Trainerin Bianca Kerkmann zurück auf Platz 2 der Tabelle.

Die lange Anreise nach Osnabrück hat man den Gästen im ersten Satz keineswegs angemerkt. Die SG STV/MTV Salzgitter fegte regelrecht über den Gegner hinweg und entschied den Durchgang deutlich mit 25:10 für sich. Vor allem eine starke Aufschlagserie mit neun Punkten in Folge durch Christian Suchanek trug zu diesem Traumstart der Kerkmann-Truppe bei und brachte die Trainerin ins Schwärmen: „Das war schon phänomenal!“

Salzgitter nutzt seine Satzbälle nicht

Das Bild änderte sich nach dem Seitenwechsel. „Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir einfach so weiter gemacht hätten“, erklärte Kerkmann das Spielgeschehen, das nun von sehr langen Ballwechseln geprägt war. Wobei jede Mannschaft 50 Prozent dieser Ballwechsel für sich entscheiden konnte. Somit konnte sich auch kein Team wirklich absetzen. Trotzdem konnten sich die Gäste zwei Satzbälle erarbeiten, diese jedoch nicht nutzen. „Es war etwas ärgerlich, dass wir uns den Satz noch haben aus der Hand nehmen lassen“, so Kerkmann. Vor allem zu viele Eigenfehler hätten den Gegner zurück ins Spiel kommen lassen.

Gut, dass der dritte Satz mit einer 6:2-Führung begann. „Diese war allerdings schnell aufgebraucht und nach einem 9:10-Rückstand hat meine Mannschaft gute Moral bewiesen. Mit starken Aufschlägen haben wir zurück in die Spur gefunden und den Satz gewonnen“, so Kerkmann. Ziel für Durchgang 4 war es, den Tie-Break auf jeden Fall zu verhindern – was sehr gut gelang. Über 11:4 und 19:11 konnten der Satz und das Spiel gewonnen werden. „Das Ergebnis aus Vechelde hat die Auswärtsfahrt dann für uns noch abgerundet“, so Kerkmann.

