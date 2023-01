Coup im DFB-Pokal: Thiedes Ü40 schlägt Arminia Bielefeld

Dieser Sieg geht in die Analen des FC Viktoria Thiede ein: Die Ü40-Kicker der Viktoria haben am Samstag im heimischen Sportpark den DSC Arminia Bielefeld sensationell aus dem DFB-Pokal geschmissen und stehen nach dem 1:0-Erfolg in der zweiten Runde des Senioren-Wettbewerbs. Der aktuelle Nordharz-Vizemeister aus Thiede hatte gegen den amtierenden Westfalenmeister in der Schlussphase vor über 250 Zuschauern auch das nötige Quäntchen Glück, um den Pokalcoup einzufahren.

Das Spiel gegen die Oldies des Zweitligisten begann mit einem offenen Schlagabtausch, in dem sich die Gastgeber keinesfalls versteckten oder in Ehrfurcht vor dem großen Namen erstarrten. Den ersten Nadelstich setzte allerdings die Arminia. Sinan Temin brachte die Viktoria-Abwehr unter Bedrängnis. Tom Daedelow blockte den Versuch des Favoriten im letzten Moment noch im Fünfmeterraum ab.

Thiedes Sascha Leupold verpasst zwei aussichtsreiche Chancen

Dies war der Weckruf für die Hausherren. Auf der Gegenseite konnte Geburtstagskind Sascha Leupold kurze Zeit darauf einen Stockfehler von Bielefelds Abwehrchef Michael Stuke jedoch nicht zum Führungstreffer nutzen. Sein Schuss landete am Ende deutlich über dem Tor. Zwei Minuten später war es wieder Leupold, der ein uneigennütziges Zuspiel von Gorden Leitzen aus Nahdistanz nicht im Bielefelder Gehäuse unterbringen konnte.

Die Arminia antwortete mit drei Ecken in Serie. In den Offensivgeist der Gäste hinein kam Viktoria Thiede dann doch zum Torerfolg. Diesmal diente Leupold als Vorlagengeber. Sein starkes Zuspiel verwertete Martin Rüppel zum vielumjubelten 1:0-Führungstor in der 15. Spielminute.

Eine Viertelstunde lang tröpfelte die Partie anschließend zwischen den Strafräumen dahin. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff drängten die Gäste aus Ostwestfalen wieder mehr auf den Ausgleich. FC-Torhüter Michael Büto und Abwehrmann Tom Daedelow räumten jedoch trotz 7:1-Ecken für den Gast alle brenzligen Situationen aus dem Weg.

„Wir hatten drei klare Dinger. Das 1:0 ist eigentlich zu wenig für uns“, stellte Viktoria Trainer Stefan Eimecke mit Blick auf die Leupold-Chancen in der Anfangsphase des Spiels beim Gang zum Halbzeittee fest. Für die zweiten 35 Minuten änderte Eimecke die Marschroute: „Wir müssen jetzt mit einem Angriffswirbel der Gäste rechnen. Deshalb ziehen wir Dennis Knappe weiter zurück.“

Viktoria Thiede verteidigt den Vorsprung bis zum Schlusspfiff

Dieses Vorhaben hatte jedoch nur zwei Minuten Gültigkeit. Denn Knappe verletzte sich. Nach seiner Auswechselung rückte zunächst Marcel Filbrandt auf seine Position, ehe in der Schlussphase Frank Dierling den Part übernahm. Entlastung gelang der Heimelf auf dem tiefen Geläuf nun jedoch fast gar nicht mehr. Die Arminen blieben trotz eines Eckenverhältnisses von 18:1 im Abschluss allerdings zu harmlos. Mit der Unterstützung der Fans ging der Gastgeber an sein Limit. Nach 70 spannenden Minuten wurde dann gemeinsam der historische Sieg bejubelt.

„Wir haben den Gegner mit unserer Tannenbautaktik im 4-3-2-1 zermürbt. Meine Jungs haben bis zum Umfallen gefightet. Die halbe Truppe hat jetzt Wadenkrämpfe. Unsere Konter haben den Ausschlag gegeben“, freute sich FC-Coach Eimecke über die Leistung seines Teams und das Weiterkommen.

Fakten zum Spiel

FC Viktoria Thiede – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0).

Tor: 1:0 Martin Rüppel (15.).

Schiedsrichter: Wolfgang Wiege (TSV Lesse).

Zuschauer: 250

Viktoria Thiede: Büto – König (44. C. Famulla), Daedelow, Knabe, Rüppel, Leitzen, Steinacher, Fäseke, Leupold (63. Stitz), Knappe (42. Filbrandt, 51. Dierling), Rother.

