Insgesamt sieben Titel für Tennis-Nachwuchs

Der TC Bad, der TC SW Steterburg, der TV Gut-Heil Barum und der TC BW Salzgitter haben in dieser Tennis-Sommersaison eines gemeinsam – jeder der vier Salzgitteraner Vereine stellt mindestens ein Jugendteam, das in der Regionsliga oder Regionsklasse einen Meistertitel erringen konnte.

TC Bad

Mit drei Titeln ist der TC Bad am erfolgreichsten in der Sandplatzsaison gewesen. Obwohl die Junioren A (4er) das letzte Spiel gegen den Braunschweiger THC II mit 2:4 abgeben mussten, reichte es für Felix Schoppe, Vico Röhrmann, Leon Freytag, Louis Zukowski, Tobias Kühn und Jannis Neumaier in der Regionsliga zur Meisterschaft. Die um einen Punkt bessere Bilanz bei den Matchpunkten gab am Ende den Ausschlag.

Ungefährdeter war der erste Tabellenplatz in der Regionsklasse der Junioren B (2er). Eric Galler und Lasse Westermann ließen auch im Derby gegen den STV Ringelheim am letzten Spieltag nichts anbrennen und gewannen das Spiel, wie auch die anderen drei Partien, mit 3:0. Nicht ein Satz gönnte der TC Bad seinen Gegnern. An der Meisterschaft waren außerdem beteiligt: Leon Bock, Moritz Kist und Nando Rabsch.

Ähnlich ungefährdet marschierten die Juniorinnen B (2er) in der Regionsklasse zum Titel. 10:0 Punkte, 15:0 Spiele hieß es am Ende für Lilly Chant, Wiebke Baer, Clara Kettenring, Henriette Sasse und Florentine Lüders.

TV Gut-Heil Barum

Den Meistertitel in der Regionsliga der Juniorinnen A (2er) haben sich Sina Oehler und Anthea Mbu mit nur einem Spielverlust gesichert. Im letzten Spiel gegen Einbeck gab es noch einmal ein Standesgemäßes 3:0. Nur gegen den Tabellenzweiten TK Goslar hieß es am Ende 2:1.

TC Blau-Weiß Salzgitter

Mit einer weißen Weste sind auch Giulia Durst und Leonie Zachariae vom TC BW Salzgitter durch die Regionsliga-Saison der Juniorinnen B (2er) gekommen. Nur der MTV Bodenburg und der Mündener Tennisclub konnten jeweils einen Punkt entführen. Dabei gaben sowohl Durst als auch Zachariae ein Einzel ab. Im Doppel hielten sie sich komplett schadlos.

TC Schwarz-Weiß Steterburg

Die Steterburger haben in der Altersklasse U10 gleich zwei Titel geholt. Die Juniorinnen U10 haben die Angriffe der Konkurrenz in der Regionsklasse erfolgreich abgewehrt. Charlotta Sturdy, Leni Engel und Malin Pöting haben auf dem Weg zum Titel nur gegen den Zweiten Weddel einen Punkt abgegeben.

Die Junioren U10 haben es in der Regionsklasse spannender gemacht. Adrian von Mach, Valentin Kitzmann und Ben Beese sind erst durch den Sieg im letzten Spiel gestern gegen Schladen (2:1) am TV GH Barum vorbei gezogen.

