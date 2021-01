Salzgitteraner Eishockeyspieler bei der U20-WM in Kanada

Erstmals ist ein deutsches Eishockey-Nachwuchsteam ins Viertelfinale einer U20-Weltmeisterschaft eingezogen. Dort scheiterte die Mannschaft von Trainer Tobias Abstreiter nur denkbar knapp mit 1:2 an Russland. Steven Raabe (19) von den Grizzlys Wolfsburg hat das Eishockeyspielen in Salzgitter erlernt und spricht im Interview mit Lokalsportredakteur Michael Hahn über seine Eindrücke aus Kanada.

Steven, was überwiegt aktuell – der Stolz über das Erreichen des Viertelfinals oder die Enttäuschung über das denkbar knappe Ausscheiden gegen Russland?

Raabe: Direkt nach dem Spiel war es auf jeden Fall die Enttäuschung über das Ausscheiden aus dem Turnier. Am Morgen danach ist es dann der Stolz gewesen, der mehr zu spüren war. Wir können einfach stolz auf uns sein.

Die letzten Minuten des Spiels hast Du von der Bande aus verfolgt, denn du musstest verletzt vom Eis. Was ist passiert, und wie geht es Dir?

Raabe: Ich habe kurz vor Schluss einen Schläger ins Gesicht bekommen und im ersten Drittel bin ich schon einmal in die Bande gefallen. Da hat dann zweimal meine Lippe geblutet. Mir war erst etwas schwindelig, aber es ging dann schnell wieder. Ich bin froh, das nichts Schlimmeres passiert ist.

Ihr habt in der Gruppe 2:16 gegen Kanada verloren – wann hast du zuletzt in deiner Karriere solch eine Niederlage kassiert?

Raabe: Die Frage ist eher, ob ich überhaupt schon einmal solch eine Niederlage hinnehmen musste. Wenn dann im Jugendalter als ich noch für Salzgitter gespielt habe. Da mussten wir öfter gegen Hamburg ran und da sind die Ergebnisse auch immer sehr hoch ausgefallen. Ich müsste aber tatsächlich meinen alten Jugendtrainer Jaroslav Plechaty fragen, der weiß so was bestimmt noch.

Die Höhe des Ergebnisses lag unter anderem auch an vielen Corona-Fällen im deutschen Team. Ist das eine Erklärung für die heftige Niederlage gegen Kanada?

Raabe: Klar war die Situation nicht einfach für uns. Erst mussten wir nach dem Hinflug lange in Quarantäne und haben viele Spieler aufgrund von positiven Tests verloren. Dann war der Auftakt gegen Finnland und Kanada alles andere als leicht. Das wollten wir aber nicht als Ausrede für die hohe Niederlage gegen Kanada gelten lassen. Gegen Finnland sind wir beim 3:5 trotz der Umstände gut gestartet und haben ein gutes Gesicht gezeigt. Beim zweiten Spiel gegen Kanada hat bei uns einfach die Bereitschaft gefehlt. Egal mit wie vielen Leuten du spielst, so darfst du dich als deutsche Nationalmannschaft nicht präsentieren. Da haben wir uns auf jeden Fall etwas Anderes vorgestellt gehabt. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gegangen, haben uns nicht unterstützt und dann nutzt Kanada natürlich enorm die individuellen Fehler aus. Wie gesagt, so darf man sich nicht präsentieren, gerade auf so einem Niveau nicht.

Wie hat die Mannschaft nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Finnland und Kanada die Wende geschafft?

Raabe: Wir haben einfach daran geglaubt und uns erinnert, wofür wir stehen. Wir spielen mit Leidenschaft, mit Glaube, mit Stolz und als eine Einheit. Uns war bewusst, dass wir gegen die Slowakei ein anderes Gesicht zeigen müssen und haben uns enorm viel vorgenommen. Wir wollten unser Ziel erreichen – das war das Viertelfinale. Und dann haben wir gegen die Slowakei und die Schweiz zwei sehr gute Spiele gezeigt. Ich denke, das war sehr wichtig für uns und wir sind froh, dass wir diese Spiele gewinnen konnten.

Ihr habt mit dem Einzug ins Viertelfinale Historisches geschafft – noch nie ist ein deutsche U20-Nationalmannschaft so weit gekommen. Wie groß ist der Stolz darüber?

Raabe: Ich denke, wir haben eine Sensation geschafft aus deutscher Sicht. Das war unser Ziel von Anfang an. Jeder Einzelne kann wirklich stolz darüber sein, was er bei dem Turnier geleistet hat. Ich denke, das hat keiner mehr erwartet nach dem Kanada-Spiel. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir danach andere Gesichter zeigen und das Viertelfinale erreichen. Wir haben sehr viel Zuspruch aus der Heimat bekommen und können unheimlich stolz sein.

Wie war es, Weihnachten und Silvester fern der Heimat in Quarantäne zu feiern?

Raabe: Heiligabend durften wir zum ersten Mal aus der Quarantäne raus und hatten direkt zweimal Training. Abends gab es dann ein gemeinsames Abendessen und dann ging es direkt wieder ins Bett, weil wir am 25. Dezember gegen Finnland gespielt haben. Da war nicht viel mit Weihnachten feiern. Silvester war eigentlich dieselbe Situation. Es stand fest, dass wir im Viertelfinale stehen. Wir haben abends etwas Karten gespielt zusammen, sind dann aber direkt nach 0 Uhr schlafen gegangen, weil wir am nächsten Tag um 7 Uhr raus zum Training mussten, um uns auf die Russen vorzubereiten.

Welche Eindrücke nimmst Du aus Kanada mit nach Hause?

Raabe: Leider konnte ich nicht viel sehen von Edmonton – nur die Aussicht aus meinem Fenster, das Hotel und die Eishalle. Das ist natürlich sehr schade, dass die Umstände aktuell so sind. Aber ich nehme trotzdem gute Eindrücke mit nach Hause. Kanada ist ein unglaubliches Eishockey-Land. Die Leute hier sind alle verrückt nach dem Sport. Fast jede Person hat hier etwas mit Eishockey zu tun. Das gefällt mir sehr. Außerdem sind die Menschen unheimlich nett und haben uns den Aufenthalt hier so sehr erleichtert.

Ergebnisse:

Gruppe:

Deutschland – Finnland 3:5

Deutschland – Kanada 2:16

Deutschland – Slowakei 4:3 n.V.

Deutschland – Schweiz 5:4

Viertelfinale:

Deutschland – Russland 1:2