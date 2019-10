Icefighters wollen in die Playoffs kommen

Die TAG Salzgitter Icefighters starten am morgigen Sonntag um 18 Uhr in der Eissporthalle am Salzgittersee in die neue Spielzeit in der Regionalliga Nord. Cheftrainer Radek Vit blickt auf die Vorbereitung zurück und gibt auch eine kleine Vorschau. Spätes Eis in Salzgitter Ganz rund lief es nicht...