SC Gitter ist 80 Minuten chancenlos

Der SC Gitter hatte bei der 1:2-Heimniederlage in der Fußball-Landesliga gegen TSC Vahdet Braunschweig über 80 Minuten lang nicht den Hauch einer Chance, nur ansatzweise in die Nähe eines Punktgewinnes zu kommen. Der spielerisch überlegene Gast verlor durch die Unterbrechung wegen eines Gewitters seine Linie.

SC Gitter – TSC Vahdet Braun-schweig 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Salih Ayaz (2.), 0:2 Nils Gehde (17., FE), 1:2 Moritz Pyrskalla (71., FE)

Mit dem starken Wind im Rücken gab der Gast sofort den Ton an. Das Tempo war für den stark ersatzgeschwächten Sportclub einfach zu hoch. Das Fehlen von Dustin Günther, Jens Jaschkowitz, Lars Gläser, Jan-Uwe Schneider, Dennis Winnicki und Nico Roderburg war nicht zu kompensieren. Der Titelaspirant aus der Löwenstadt brannte ein Feuerwerk an Laufbereitschaft und Stellungsspiel auf den Flügeln ab.

Die Abwehrreihe des SC mit Hakan Ölmez, Sebastian Hiebsch, Maik Neugebauer und Maximilian Hellinger wurde zum Reagieren verurteilt. Beim Führungstor stand neben dem sicher verwandelnden noch TSC-Mittelstürmer Okan Uysal nach zwei Minuten völlig frei. Eine geordnete Zuordnung sieht in jedem Fall anders aus.

Beim zweiten Treffer durch einen Foulelfmeter konnte Maximilian Hellinger dem schnellen Antritt von Salih Ayaz nicht folgen. Sein Festhalten ahndete der gut leitende Schiedsrichter Christoph Bödeker aus Göttingen zurecht mit einem Strafstoß.

Für den ersten Schreckschuss sorgte Lauritz Hecker (28.) mit seinem Knaller aus 25 Metern. Es blieb für eine ewig lange Zeit die einzige Offensivaktion des Sportclubs. Im Spiel hielt lediglich SC-Torhüter Daniel Seidel sein Team mit gutem Stellungsspiel und drei starken Paraden. Wie aus dem Nichts kam nach der Gewitterunterbrechung der Foulelfmeter für den SC zustande. Völlig unnötig stieß Nils Bremer Gitters Stürmer Mario Errico im Strafraum um. Den fälligen Elfmeter versenkte Moritz Pyrskalla ohne langes Fackeln. Danach traute sich der SC mehr in Richtung Gästetor. Mit der Brechstange sollte der Punktgewinn her. In dieser Phase zeigte der Gast dann seine Schwachstellen in der Rückwärtsbewegung auf. Doch mit dem nicht fitten Stürmer Mertcan Ünlü konnte der SC den Punkt nicht mehr reißen.

Gitter: Seidel – Hiebsch, Neugebauer, Leon Schmidt (46. Ünlü), Hellinger – Ölmez, Erik Jaschkowitz (67. Obichukwu), Hecker, Tobias Schmidt (82. Elfroth) – Pyrskalla, Errico