Kein Sieg in sechs Spielen für Sportfreunde

Novum für die Badmintonspieler des SC Salzgitter Sportfreunde (SCS) in dieser Saison: Weder in Verbandsklasse noch in Bezirksliga und -klasse gelang den Teams am vergangenen Punktspielwochenende ein Sieg. Verbandsklasse: SG Drömling/Königslutter – SCS I 6:2. Gegen die favorisierten Gastgeber war...