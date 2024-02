Rehden. C-Junioren kassieren beim Futsal-Turnier drei Niederlagen. Dämpfer kommt für Bezirksliga-Spitzenreiter zur richtigen Zeit.

Eine überraschend starke Hallensaison haben die C-Junioren-Fußballer des TSV Edemissen abgeliefert – doch bei der Futsal-Landesmeisterschaft in Rehden (Kreis Diepholz) fand sie nun ihr Ende. „Das war vielleicht eine Nummer zu groß für uns“, urteilte Trainer Nils Karge. In der Gruppenphase des Turniers verlor der Außenseiter all seine drei Spiele und trat frühzeitig die Heimreise an. „Technisch waren wir nicht deutlich unterlegen, aber die Gegner waren ein bisschen schlauer als wir. Da hat man dann den Klassenunterschied gesehen“, sagte der Edemisser Bezirksliga-Coach, der trotzdem stolz auf seine Jungs ist.

In den ersten zwei, drei Minuten hatten wir mehrfach die Chance zur Führung. Nils Karge - Edemissens Trainer über das zweite Spiel gegen Regionalligist VfB Oldenburg

Zum Start setzte es gegen den späteren Landesmeister SC Hemmingen-Westerfeld (Landesliga) eine 1:4-Niederlage. „Der SC hat uns gleich zwei Dinger eingeschenkt“, berichtete Karge. Zwar spielte sein Team gut mit und schaffte den Anschlusstreffer. Hemmingen sei seinen Edemissern aber stets einen Schritt voraus gewesen, wodurch zwei weitere Gegentreffer folgten. Und das nächste Spiel gegen Regionalligist VfB Oldenburg wies die identische Torabfolge auf. Allerdings: „In den ersten zwei, drei Minuten hatten wir mehrfach die Chance zur Führung“, sagte Nils Karge. Letztlich sei die zweite Niederlage zu hoch ausgefallen.

Trainer Nils Karge hofft auf positive Wirkung des Landesmeisterschafts-Dämpfers

Im abschließenden Spiel ging es weder für die Edemisser noch für den Landesligisten VfL Sittensen (Kreis Rotenburg) um etwas. Und das Team aus dem Kreis Peine sah sich einer seltsamen Taktik gegenüber. „Die Sittenser haben sogar ihren Keeper aus dem Tor geholt und uns in Überzahl hinten reingedrückt“, berichtete Karge, dessen Team letztlich mit 2:3 verlor. Dass es nun für das in der bisherigen Saison so erfolgreiche Team – Edemissen ist mit nur zwei verpassten Punkten Spitzenreiter der Bezirksliga – mal einen Dämpfer gab, hält der Coach für nicht verkehrt: „Die Jungs haben gemerkt, dass sie auch mal an eine Grenze kommen. Vielleicht hilft uns das für die Rückrunde.“