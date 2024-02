Bortfeld. Die Drachen spielen in Wittingen nur eine Halbzeit lang mit und geben gegen Wietzendorf eine Pausenführung ab.

Gut gekämpft, doch nichts gewonnen. Der Doppelspieltag für die Landesliga-Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld war mit null Punkten zwar ergebnistechnisch der zu erwartende, aber ein kleines Erfolgserlebnis wäre durchaus drin gewesen. Im Nachholspiel bei der SG Wittingen/Stöcken gingen die Drachen am Freitagabend nach passabler erster Hälfte am Ende mit 18:33 (10:14) unter. Am Sonntag hatten sie dann den Tabellendritten TSV Wietzendorf beim 21:23 (12:10) lange Zeit auf der Pfanne, mussten sich schließlich aber doch geschlagen geben.

SG Wittingen/Stöcken – SG Zweidorf/Bortfeld 18:33 (10:14). „Unsere individuellen Fehler hat Wittingen gnadenlos mit Tempospiel bestraft, was wir in der ersten Hälfte noch gut unterbinden konnten. In der zweiten Halbzeit sind wir dann aber eingebrochen“, fasste SG-Trainer Tobias Brümmer die Freitagspartie beim Tabellenzweiten kurz und knapp zusammen.

SG Zweidorf/Bortfeld: George, Naujoks – Schröder 6 Tore, Waltermann 3, Pullner 3, Schultz 3, Hoinza 1, Roske 1, Zakravsky 1.

SG Zweidorf/Bortfeld – TSV Wietzendorf 21:23 (12:10). Das machten die Drachen gegen Wietzendorf deutlich besser. Leichte Ballverluste verzeichneten die Gastgeber fast gar keine. Dementsprechend konnte Wietzendorf kaum Tempogegenstöße laufen. Dennoch machte der TSV viel Alarm im Angriff, ließ den Ball schnell in den eigenen Reihen zirkulieren. Die Abwehrmitte der Drachen stand jedoch gut, nur über außen ergaben sich zunächst Lücken. Offensiv zeigten die Hausherren ebenfalls schönen Zug zum Tor. Dreimal Stefan Waltermann und dreimal Marius Schröder sorgten für die 6:4-Führung. Zwar gelang Wietzendorf mehrmals der Ausgleich, doch die Drachen blieben zielstrebig und gingen verdient mit zwei Toren Vorsprung in die Pause.

Die erste Welle im zweiten Durchgang ritten wieder die Gäste, die beim 14:13 erstmals die Führung übernahmen. Mit vier Toren in Folge drehten die Drachen die Partie wieder in ihre Richtung (47. Minute). „Am Ende ist uns aber ein bisschen die Puste ausgegangen“, haderte Tobias Brümmer. Denn das zwischenzeitliche 18:15 wandelte sich binnen fünf Minuten zum 18:21 aus Sicht der Hausherren. Zwar kämpften die Drachen aufopferungsvoll, doch mehr als der Anschluss gelang nicht, denn das Torhüterduell ging ganz klar an die Gäste, die auch ein paar mal Glück mit Aluminium-Treffern der Drachen hatten.

SG Zweidorf/Bortfeld: George, Naujoks – Schröder (5 Tore), Waltermann (5), Schultz (4/3), Pullner (2), Zakravsky (2), Hagemeier (1), Hoinza (1), Saue (1), Grönke, Körber, Krail, Roske.