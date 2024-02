Woltwiesche. Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt richten im Rahmen des Cups mit der Torte drei Turniere aus. Sogar ein Regionalligist ist dabei.

Die Hallenfußball-Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen, doch bevor es auf dem Rasen wieder losgeht, steht noch ein wahres Highlight auf dem Parkett an: Der FC Pfeil Broistedt richtet am Wochenende in Woltwiesche den Cup mit der Torte aus, bei dem gleich drei Turniere für Frauen- und Mädchenmannschaften stattfinden – das Teilnehmerfeld kann sich dabei mehr als nur sehen lassen.