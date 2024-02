Bortfeld. Der Handball-Landesligist muss zunächst bei der SG VfL Wittingen/Stöcken ran, ehe zwei Tage später der TSV Wietzendorf nach Bortfeld kommt.

Gleich im Doppelpack muss Handball-Landesligist SG Zweidorf/Bortfeld dicke Brocken aus dem Weg räumen. Am Freitagabend (20.45 Uhr) tragen die Drachen ihr Nachholspiel bei der SG VfL Wittingen/Stöcken aus. Am Sonntag (17 Uhr) empfangen sie dann den TSV Wietzendorf in eigener Halle.