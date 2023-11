Kreis Peine. Die zuständigen Verbände haben den kommenden Spieltag wegen des Wintereinbruches abgesagt.

Auch ein Kunstrasenplatz ist dieser Tage keine Garantie dafür, dass ein Fußballspiel stattfinden kann. Denn nach dem jüngsten Wintereinbruch mit viel Schneefall und Frost sind auch die künstlichen Geläufe nicht bespielbar. Die Wetterlage veranlasste nun den Braunschweiger Fußball-Bezirksverband, den kommenden Spieltag in der Landesliga und den vier Staffeln der Bezirksliga abzusagen. Der Kreis Peine zieht bei dieser Vorgehensweise mit, bestätigte der Spielausschuss-Vorsitzende Friedhelm Bronn. Zumindest an diesem Wochenende solle der Spielbetrieb in jedem Fall ruhen, ehe die Lage vor den letzten Spielen des Jahres in der folgenden Woche noch einmal neu bewertet werden soll.