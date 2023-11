Peine. Nach den Weihnachtstagen kämpfen 24 Mannschaften in der Peiner Silberkamphalle um den prestigeträchtigen Titel. Auslosung am 1. Dezember.

Der Fußball verfällt im Kreis Peine immer mehr in den Winterschlaf, regelmäßig fallen die angesetzten Spiele in den verschiedenen Staffeln wegen des vielen Regens aus. Umso größer wird die Vorfreude auf die zahlreichen Hallenturniere im Landkreis und den Höhepunkt dieses Saisonabschnittes: die Kreismeisterschaft in der Peiner Silberkamphalle. Mittlerweile stehen auch die teilnehmenden Teams für das Turnier fest, das kurz nach den Weihnachtstagen in seine 25. Ausgabe geht.