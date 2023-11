Peine. Die HSG Hunte-Aue Löwen, Samstaggast der MTV-Handballerinnen, gewinnen ihre Spiele in der Oberliga oft erst in der Schlussphase.

Tabellarisch trennen sie sechs Plätze, ihre jüngste sportliche Entwicklung in der Handball-Oberliga der Frauen läuft jedoch parallel. Sowohl der Zehnte, MTV Vater Jahn Peine, als auch der Liga-Vierte, HSG Hunte-Aue Löwen, verloren ihre letzten beiden Partien. Eine der Mini-Negativserien könnte am Samstag (17.30 Uhr) in der Peiner Silberkamphalle reißen. Dann nämlich treffen die Peinerinnen auf den Vorsaison-Vizemeister der Oberliga-Nordsee, der vor Beginn dieser Spielzeit der Niedersachsen-Staffel zugeordnet worden ist.