Schöningen. Die Teutonia spielt in der Fußball-Bezirksliga 2 bei Schlusslicht FSV Schöningen nur 1:1, ist aber zufrieden mit dem einen Punkt.

Die Remis-Könige der Fußball-Bezirksliga 2 haben wieder zugeschlagen. Mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden hat sich der SV Teutonia Groß Lafferde im Auswärtsspiel von der FSV Schöningen II getrennt. Letztlich war Trainer Thomas Mainka mit dem einen Punkt zufrieden, obwohl seine Mannschaft knapp 25 Minuten in Überzahl auf dem Feld stand. Denn: „Der Platzverweis war für uns kontraproduktiv. Danach haben wir jegliche Ordnung und Disziplin vermissen lassen. Wir wollten zu viel und haben uns dann teils noch auskontern lassen. Dieses Spiel hätte auch noch in die andere Richtung kippen können.“

Die Groß Lafferder fanden ordentlich in diese Partie. Und nach 18 Minuten hatte Tim Paul die Führung auf dem Fuß. Der Kapitän spielte den gegnerischen Keeper aus und hätte nur noch ins leere Tor schieben müssen. Wegen des unebenen Bodens sprang ihm der Ball allerdings ans Schienbein und von da ins Toraus. Besser lief es etwas später für Patrick Schmidt, der einen Fehlpass erlief und vor dem Tor souverän zur Führung abschloss. Der Ausgleich lag noch vor der Pause in der Luft, ein Kopfball der Hausherren landete aber nur an der Latte.

FSV Schöningen II nutzt ihren besten Konter in Überzahl nicht

Im zweiten Abschnitt hätten die Teutonen erhöhen können. Statt quer zu legen, versuchte es Julian Rode aber selber und scheiterte (54.). Nur fünf Minuten später bestrafte Schöningen dies, traf nach einem Abwehrfehler der Gäste zum 1:1. Nur wenig später waren die Schöninger nur noch zu zehnt. Nach einem taktischen Foul von Henrik Mücke schubste Felix Behling diesen zu Boden und flog vom Platz. Auf beiden Seiten gab es danach noch Chancen, die beste gehörte aber den Schöningern. Eine Drei-gegen-Eins-Kontersituation löste die Oberliga-Reserve aber nicht gut und es blieb beim Remis.

Tore: 0:1 Patrick Schmidt (31.), 1:1 Christopher Münch (59.). Besonderes: Rote Karte für Schöningens Felix Behling (67.).