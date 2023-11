Vechelde. Der glühende Eintracht-Braunschweig-Fan freut sich auf das Duell seines Tischtennis-Verbandsligisten Arminia Vechelde bei Hannover 96.

Die ambitionierten Tischtennisspieler des SV Arminia Vechelde möchten sich an diesem Wochenende in der Verbandsliga Süd weiter nach oben orientieren. Das sollte dem Tabellenvierten am Samstag beim abgeschlagenen Schlusslicht Hannover 96 auch mühelos gelingen. Ein nicht so einfaches Unterfangen dürfte es am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen den Aufsteiger MTV Bledeln III werden, der laut eingeweihten Kreisen mit voller Kapelle anreisen wird.