Edemissen. Die Basketballer des TSV geben im vierten Viertel beinahe ihre große Führung her. Janes Pape erzielt 30 Punkte für den Regionsligist.

Mit ihrem dritten Saisonsieg sind die Basketballer des TSV Eintracht Edemissen an die Tabellenspitze der Regionsliga geklettert. Gegen die Reserve der Schapen Sharks setzten sich die Peiner Nordkreisler mit 78:66 (15:17, 17:14, 29:17, 17:18) durch. Dabei drohte das Spiel im vierten Viertel noch einmal zu kippen.

Es war für sie das erste Spiel im Team und sie sind gut reingezogen in die Zone. Flamur Daqi, Trainer des TSV Edemissen, über Arion und Kian Bytyqi

Die erste Hälfte des Spiels verlief noch sehr ausgeglichen: Lediglich mit einem Punkt Vorsprung gingen die Edemisser in die Pause. „Zu Beginn waren wir noch etwas nervös“, erklärte TSV-Trainer Flamur Daqi. Dennoch gelangen dem Gastgeber gegen die Zonenverteidigung der Oberliga-Reserve einige schöne Spielzüge. „Was wir in den vergangenen Wochen trainiert haben, hat sehr gut funktioniert“, sagte der Coach, der in diesem Zusammenhang die beiden Brüder Arion und Kian Bytyqi lobte. „Es war für sie das erste Spiel im Team und sie sind gut reingezogen in die Zone.“ Gemeinsam steuerte das Duo 17 Punkte zum Sieg bei.

12:0-Lauf der Gäste bringt den Sieg des TSV Edemissen noch mal in Gefahr

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Edemisser immer mehr Oberwasser. Insgesamt gelangen dem Team im dritten Viertel stolze 29 Punkte. „Zwischendurch waren wir auf 18 Punkte weg“, freute sich Flamur Daqi. Zum Start des abschließenden Abschnitts waren es dann noch 13 Zähler Vorsprung, die die Schapen Sharks II aber ganz schnell schmelzen ließen. Mit einem 12:0-Lauf sorgten die Braunschweiger für viel Unruhe bei den Edemissern, die plötzlich nur noch knapp in Front waren. „In den letzten Minuten konnte der Gegner aber konditionell nicht mehr“, berichtete Coach Daqi. Sein Team nutzte dies und führte die Entscheidung herbei.

Zufrieden war der Trainer mit der Ausbeute von der Dreipunktelinie – zwölf erfolgreiche Würfe verteilt auf fünf Schützen stehen in der Statistik. Die meisten Punkte erzielte Janes Pape, der sogar die 30er-Marke knackte. „Aber es haben wirklich alle sehr gut gespielt“, schwärmte Flamur Daqi.

TSV Edemissen: Pape 30 Punkte/4 Dreier, Botyrius 10/2, Ringys 9/3, A. Bytyqi 9/1, K. Bytyqi 8/2, Eckel 7, Petkus 3, Eßmann 2.