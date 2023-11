Lengede. Der Fußball-Landesligist will die 0:4-Niederlage unter der Woche nutzen und gegen Aufsteiger TSV Hillerse wieder einen Sieg einfahren.

Erst einen Punkt ergatterten die Fußballer des SV Lengede in dieser Saison gegen die Aufsteiger in die Landesliga. Zum Auftakt der Saison unterlagen die Lengeder dem FC Germania Bleckenstedt (0:3), nur zwei Wochen später auch dem Bovender SV (0:2). Erst vor kurzem gab es dann ein spätes 2:2-Remis gegen den FC Türk Gücü Helmstedt, ehe nun zum Abschluss der Hinrunde der vierte Aufsteiger seine Visitenkarte abgibt. Am Sonntag ist der TSV Hillerse, Meister der Bezirksliga 1, ab 14 Uhr auf dem Lengeder Kunstrasen zu Gast. Gegen das Team aus dem Kreis Gifhorn wollen die Lengeder unbedingt einen Sieg feiern, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Aktuell beträgt der Abstand nur vier Punkte.