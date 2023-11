Schwicheldt. Kreisduell der Fußball-Bezirksliga 2 soll von Schwicheldt nach Groß Lafferde verlegt werden. beide Coaches wollen noch so viele Spiele wie möglich machen.

Der SV Teutonia Groß Lafferde erzielte in der Fußball-Bezirksliga zuletzt passable Ergebnisse, verlor nur zwei der letzten neun Spiele und arbeitete sich langsam aber sicher hoch zum aktuell bestplatzierten Peiner Team in der Staffel 2. Trainer Thomas Mainka will mit seiner Mannschaft nur ungern abreißen lassen und hofft, dass auch am Sonntag (14 Uhr) das bei Rot-Weiß Schwicheldt angesetzte Kreisduell angehen kann. Außerdem möchte der Coach eine Vielzahl an Nachholspielen im neuen Jahr vermeiden: „Lieber spiele ich jetzt im Matsch als am 5. Februar bei Minusgraden auf einem pickelharten Boden. Ich bin ein Freund davon, jetzt noch so viele Spiele wie möglich zu absolvieren.“