Hannover. Die Herren 40 können bei der TG Hannover II nicht auf beste Aufstellung bauen und verlieren deutlich 1:5. Nur Daniel Margraff punktet.

Einen schwierigen Start in die Tennis-Wintersaison hatten die Herren 40 des MTV Stederdorf. In der Landesliga unterlag das Team bei der TG Hannover II recht deutlich mit 1:5 (2:10 Sätze, 37:66 Spiele). „In dieser Aufstellung ohne unsere Nummern 2 und 3 hatten wir leider einfach keine Chance“, urteilte Kapitän Bastian Wagner.

Einzig Topspieler Daniel Margraff hatte seinen Stederdorfern ein Match gesichert. Mit 6:0 und 6:4 gewann er das Spitzeneinzel gegen die Hannoveraner Nummer 1. Beinahe hätte Joker Harald Burtscher – er ist Tennistrainer beim MTV, spielt aber eigentlich für die Herren 30 des SV Esbeck im Kreis Helmstedt und absolvierte nur dieses einzige Spiel für Stederdorf – die Gäste sogar mit 2:0 in Führung gebracht. Mit zweimal 6:7 zog er allerdings äußerst unglücklich den Kürzeren. „Das hätte auch anders ausgehen können“, sagte Wagner.

Der Sportwart des Vereins verlor sein Einzel ebenso deutlich (0:6, 2:6) wie Kollege Lars Depenau (0:6, 1:6) an Position 4. „Lars hat in diesem Jahr erstmals in der Halle gespielt, während sein Gegner da schon besser drauf eingestellt war. Und ich bin mit einem kaputten Knie in das Spiel gegangen – ansonsten hätten wir das sicherlich enger gestalten können“, war Wagner überzeugt. Weil auch beide Doppel in zwei Sätzen verloren gingen, war die Auftaktniederlage des MTV Stederdorf perfekt.

„Wir werden unsere Punkte in anderen Aufstellungen holen“, erklärte Wagner. Für das Heimspiel am Samstag, 18. November (15 Uhr), gegen den DTV Hannover II ist der MTV besser aufgestellt.