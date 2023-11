Wolfsburg. Bei Jahn Wolfsburg II kassiert der TSV Eintracht seine zweite Saisonniederlage in der Regionsliga. Big-Men müssen wegen Fouls runter.

Ihre Halbzeitführung gegen den TV Jahn Wolfsburg II konnten die Basketballer des TSV Eintracht Edemissen nicht bis zum Schluss aufrecht erhalten. Mit 64:76 (21:20, 21:14, 7:20, 15:22) unterlag das Team aus dem Peiner Nordkreis in der Regionsliga und kassierte damit die zweite Niederlage. Technisch sei der Gegner nicht gerade versiert gewesen, berichtete Edemissens Trainer Flamur Daqi. Doch die Wolfsburger spielten stark ihre Athletik-Vorteile aus und machten den Gästen zusätzlich das Leben mit ihrer Art der Verteidigung schwer.

Erst am Abend vor dem Spiel hatte der Coach noch den Tipp erhalten, dass der Gegner über das gesamte Feld hinweg pressen würde. „Und das haben die Wolfsburger von der ersten bis zur letzten Minute gemacht. Sie hatten aber auch mehr als 10 Mann und konnten gut wechseln“, berichtete Edemissens Trainer. Die Hausherren erwischten seine Mannschaft damit auf dem falschen Fuß. Denn in den vergangenen vier spielfreien Wochen hatten die Peiner im Training andere Sachen thematisiert. Zwar behielten die Edemisser in der hektischen ersten Hälfte die Oberhand und gingen mit einer Acht-Punkte-Führung in die Kabine (42:34) – danach wendete sich aber das Blatt.

Beide Edemisser Big-Men müssen vom Feld

„Wir haben nicht unser Spiel durchgezogen, waren mit dem Kopf nicht da“, haderte Flamur Daqi. Immer, wenn sein Team über die Mittellinie kam, agierte es zu hektisch, statt das Spiel einfach aufzubauen. Somit unterliefen den Edemissern einige Ballverluste, die der Gegner in Punkte ummünzte. Der TSV Eintracht versuchte es mit Einzelaktionen und Würfen von draußen, fand aber insgesamt keine guten Lösungen. Erschwerend kam hinzu, dass mit Thomas Eckel und Falko Schmidt die beiden Big-Men der Gäste früh wegen Fouls vom Feld mussten. Ersterer sei laut dem Schiedsrichtergespann zweimal unsportlich aufgefallen, was sich Edemissens Trainer kaum vorstellen kann: „Thomas kann man in die Fresse hauen und der sagt nichts dazu. Dadurch haben uns im vierten Viertel die Rebounds gefehlt, das hat man schon gemerkt“, bedauerte Daqi.

TSV Edemissen: Pape 27 Punkte, Wrede 9, L. Schmidt 7, Ringys 7, Botyrius 6, F. Schmidt 5, Eßmann 3, Klußmann, Eckel, Petkus.