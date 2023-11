Arminia Vechelde unterliegt dominanten Tabellenzweiten

Vechelde In der Fußball-Bezirksliga kassiert das Team am Freitagabend eine 1:4-Niederlage gegen Rot-Weiß Volkmarode.

Bereits am Freitagabend kassierten die Vechelder Fußballer eine 1:4 (1:2)-Niederlage gegen den SC Rot-Weiß Volkmarode. Dem Tabellenzweiten der Bezirksliga 2 war die Arminia dabei über weite Strecken unterlegen, berichtete Verteidiger Artur Boguian: „Der Gegner hat es überragend gemacht. Wir hatten an diesem Tag begrenztes Spielermaterial und Volkmarode so richtig Bock.“ Bereits kurz nach der Pause führten die Gäste aus Braunschweig die Vorentscheidung mit zwei schnellen Toren herbei und sorgten damit für die siebte Saisonniederlage der Vechelder.

Die Volkmaroder konnten mit uns machen, was sie wollten. Sie waren brutal präsent, mit und gegen den Ball sehr stark. Artur Boguian, Verteidiger des SV Arminia Vechelde, über die Gäste

Große Probleme hatte die Arminia mit Volkmarodes jungem Offensivmann Marvin Thurau, der an diesem Abend dreifach traf und sich damit in der Torjägerliste auf den geteilten ersten Platz schoss (14 Tore). Bereits nach acht Minuten netzte der Youngster das erste Mal ein. Zwar hatten die Vechelder durch Moritz Arkenau nur 120 Sekunden später die schnelle Antwort parat. „Aber das war es dann auch schon wieder“, erklärte Boguian und fügte hinzu: „Die Volkmaroder konnten mit uns machen, was sie wollten. Sie waren brutal präsent, mit und gegen den Ball sehr stark.“

Vor allem die Standards machen Arminia Vechelde zu schaffen

In der 24. Minute erhöhte Thurau auf 2:1, kurz nach der Pause legte der RW-Akteur seinen dritten Treffer nach. Als in der 51. Minute der gebürtige Bodenstedter Björn Methner das 4:1 nachlegte, war die Messe quasi gelesen. Zwei der Gästetreffer seien nach ruhenden Bällen gefallen. „Die Standards waren alle richtig gefährlich. Ich habe noch keine Mannschaft in der Liga gesehen, die darin so gut war“, erklärte Artur Boguian, der nach mehrwöchiger Verletzung zur zweiten Hälfte für Roman Wagner aufs Feld kam. „Das war eigentlich nicht geplant“, erklärte der Verteidiger – doch der Arminia-Kader war schlichtweg zu dünn für dieses Spiel.

Tore: 0:1 Marvin Thurau (8.), 1:1 Moritz Arkenau (10.), 1:2, 1:3 Marvin Thurau (24., 47.), 1:4 Björn Methner (51.).

