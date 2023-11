Tennis-Wintersaison MTV Stederdorf will sich in der Landesliga halten

Bastian Wagner und der MTV Stederdorf wollen sich mit ihren Herren 40 in der Tennis-Landesliga halten.

Kreis Peine 13 Peiner Mannschaften starten am Wochenende in die Tennis-Wintersaison. Ambitionierte Teams in Peine, Plockhorst und Bortfeld.