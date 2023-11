Ölsburg festigt Mittelfeldplatz, Rosenthal die Spitze

Mit einem Sieg und einem Remis gegen die direkten Konkurrenten haben die Steeldarter des MTV Ölsburg einen erfolgreichen Doppelspieltag hinter sich und stehen nun in der Landesliga auf dem vierten Tabellenplatz. „Damit sind wir wirklich sehr zufrieden“, erklärte Triple-Bulls-Kapitän Sven Stahr. Noch erfolgreicher war Kreisrivale Falke Rosenthal unterwegs. Der Aufsteiger gewann beide Heimspiele deutlich mit 10:2 und steht nach sechs Siegen in sechs Spielen bereits mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

In zwei Matches, in denen es in den Decider ging, hatten wir in den Legs davor schon Matchdarts. Die hätten wir gewinnen können. Sven Stahr, Kapitän der Triple Bulls Ölsburg, zum ersten Spiel.

Triple Bulls Ölsburg – Mad House Gnarrenburg 7:5 (29:24 Legs). „Dieses Spiel haben wir spannender gemacht als notwendig“, erklärte Sven Stahr. Denn nach den Einzeln stand es zunächst 3:3. „In zwei Matches, in denen es in den Decider ging, hatten wir in den Legs davor schon Matchdarts. Die hätten wir gewinnen können“, berichtete Stahr. So gewann lediglich Ersatzmann Fabian Kaune aus dem B-Team sein Einzel mit 3:2, während auch Uwe Nordmeyer (3:0) und Dennis Nothnagel (3:1) erfolgreich waren. Im Doppel zeigten die Ölsburger dann starke Nerven: Drei der vier Decider-Matches gingen in die Richtung der Triple Bulls, die sich damit doch noch den 7:5-Sieg holten.

Triple Bulls Ölsburg – MTV/E Celle 6:6 (24:27 Legs). Das zweite Spiel gegen Tabellennachbar Celle sei ein gerechtes Remis gewesen, „das aber in beide Richtungen hätte kippen können. Das Spiel war nicht von hohem Scoring, sondern von der Spannung geprägt. Dadurch wurde es auch sehr emotional.“ Nach erneutem 3:3 in den Einzeln – Kaune, Nordmeyer und Kai Dubova hatten gesiegt – reichte es in den Doppeln nun ebenfalls nur zu einem 3:3. Und das, obwohl die Ölsburger drei der vier Decider-Matches für sich entschieden hatten. Glänzen konnte an diesem Wochenende Reservist Fabian Kaune aus der Bezirksklasse, der drei seiner vier Spiele (2 Einzel, 1 Doppel) gewonnen hatte. „Wir wollten uns ja breiter aufstellen und schauen, wer sich so beweisen kann. Und es hat wieder geklappt“, freute sich Kapitän Sven Stahr.

SV Falke Rosenthal – Dartschnecken Ebstorf 10:2 (31:11 Legs). Die Falken mussten zwar auf Manuel Bollak und Daniel Pannwitz verzichten und wurden durch Jörg Reusche aus dem C-Team ergänzt. Dennoch war die Zielsetzung klar: Vier Punkte sollten auf das Konto wandern. Da der Gegner nur zu fünft anreiste, ging ein Einzel bereits kampflos an die Falken. Von den übrigen Duellen gewann Rosenthal neun – dreimal mit 3:0. Bereits im ersten Doppelblock sorgten die Falken für klare Verhältnisse. Am Ende stand es 10:2.

SV Falke Rosenthal – Werner‘s DC Helmstedt 10:2 (34:12 Legs). Im zweiten Spiel fehlte auch noch Peter Biallas. Unterstützung kam aus dem B-Team durch Ricardo Kumpfe und Ulrich Dünow. Zwar verloren beide ihre Einzel durchaus knapp mit 2:3 – allerdings gewannen die beiden Ersatzspieler ihre beiden Doppel klar mit 3:0. Letztlich ließen die Falken auch gegen die Helmstedter nichts anbrennen und feierten den sechsten Sieg. Fazit der Mannschaft: Auch der zweite Anzug sitzt!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de