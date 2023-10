Roman Wagner (grünes Trikot) erzielte beim 4:2-Sieg über den FC Wenden den Vechelder Ausgleich in der ersten Hälfte.

Fußball-Bezirksliga 2 Vechelde spielt guten Fußball und belohnt sich in Wenden

Nach zwei Unentschieden in Serie haben die Fußballer des SV Arminia Vechelde wieder einen Sieg in der Bezirksliga 2 eingefahren. Mit 4:2 (1:1) setzte sich das Team von Trainer Dennis Pasemann beim FC Wenden durch. „Es war ein verdienter Sieg, weil wir das Spiel beherrscht haben“, erklärte der Coach, der allerdings eine womöglich schwere Verletzung einer seiner Spieler verkraften musste.

In der Kabine habe ich den Jungs dann gesagt, wie stolz ich darauf bin, wie sie Fußball spielen. Sie sollten sich doch dieses Mal aber bitte dafür belohnen. Dennis Pasemann, Trainer des SV Arminia Vechelde

Allerdings gerieten die Vechelder zunächst in Rückstand. „Das war ein Geschenk“, bedauerte Vecheldes Coach. Kevin Müller spielte den Ball zurück zu Verteidiger Len Rüsing, um das Spiel neu von hinten auszubauen. Allerdings geriet der Pass zu kurz: Ein Wendener Stürmer ging dazwischen und erzielte die Führung der Hausherren. „Da habe ich trotzdem schon gewusst, dass wir dieses Spiel noch gewinnen werden“, sagte Trainer Dennis Pasemann, der vor der Pause noch den Ausgleich durch Roman Wagner sah. Pasemann weiter: „In der Kabine habe ich den Jungs dann gesagt, wie stolz ich darauf bin, wie sie Fußball spielen. Sie sollten sich doch dieses Mal aber bitte dafür belohnen.“ Und das taten die Arminen für die Marcel Reim dreifach traf. Auch der zwischenzeitliche Anschluss zum 2:3 brachte die Vechelder nicht aus der Fassung.

Vecheldes Pechvogel Aydin Becovic erwischt es erneut

Frühzeitig endete das Spiel in der 65. Minute für Vecheldes Aydin Becovic, der nach einem Bänderriss in den vergangenen Wochen langsam wieder ins Team fand und erst in der 54. Minute zum dritten Mal wieder eingewechselt wurde. Bei einem Foul dürfte es das Sprunggelenk des Vechelders erwischt haben: Er musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden.

Tore: 1:0 Dominik Wald (10.), 1:1 Roman Wagner (27.), 1:2, 1:3 Marcel Reim (59., 66.), 2:3 Jan Bittner (76.), 2:4 Marcel Reim (81.).

