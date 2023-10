Franke verwandelt späten Elfmeter, Lengede holt einen Punkt

Ausgleich in der 95. Minute: Durch einen ganz späten Treffer hat der SV Lengede in der Fußball-Landesliga gerade noch so einen Punkt gegen den FC Türk Gücü Helmstedt geholt. Den doch eher schmeichelhaften Elfmeter in der Nachspielzeit hatte Kapitän Dominik Franke zum späten 2:2 (0:1)-Remis verwandelt. Nachdem die Lengeder in der ersten Hälfte nur wenig Zugriff hatten, machten sie es im zweiten Abschnitt wesentlich besser. „Wir haben an unserem Plan festgehalten“, erklärte SVL-Trainer Kai Olzem nach dem Spiel.

Mit ihrer Fünferkette machten die Gäste den Lengedern das Leben schwer. „Dagegen haben wir keine Mittel, keine kreativen Lösungen gefunden“, haderte der Lengeder Coach. Der einzig nennenswerte Abschluss kam von Kapitän Dominik Franke, dessen abgefälschter Schuss an den Pfosten klatschte (15.). Der Abpraller landete zwar bei Stürmer Michele Fassa, der stand allerdings im Abseits. Insgesamt war Türk Gücü besser in diese Partie gestartet, hatte einige Annäherungen an das Lengeder Tor – meist begünstigt durch Ballverluste der Hausherren im Spielaufbau. Einen nutzten die Helmstedter noch vor der Pause zum 1:0 durch Onur Can Ada (42.).

SV Lengede drückt in Überzahl auf den späten Ausgleich

Bedingt durch viele gelbe Karten im ersten Abschnitt wechselten die Gäste zum Seitenwechsel und mussten auf eine Viererkette umstellen, was den SV Lengede besser ins Spiel brachte. Folgerichtig glich der Gastgeber durch einen satten 18-Meter-Schuss von Stürmer Michele Fassa aus (61.). Nur vier Minuten später lagen die Lengeder aber wieder hinten. Verteidiger Ole Probst war im Sechzehner zu ungestüm und verursachte einen Elfmeter, den Ada für den FC Türk Gücü verwandelte. Ab der 74. Minute waren die Lengeder nach einer gelb-roten Karte für Helmstedts Tim Mertens in Überzahl und drückten auf den Ausgleich. Einige Möglichkeiten blieben ungenutzt, ehe Dominik Franke in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Elfmeter antreten durfte. Zuvor war Angreifer Eren Kocak leicht von Gästekeeper Paul Probodziak getroffen worden.

Tore: 0:1 Ada (42.), 1:1 Fassa (61.), 1:2 Ada (65., Elfmeter), 2:2 Franke (90.+5, Elfmeter).

