Vechelde verspielt den sicher geglaubten Sieg

Dieser Punktgewinn fühlt sich definitiv wie eine Niederlage an: Die Bezirksliga-Fußballer des SV Arminia Vechelde lagen zu Hause gegen den MTV Hondelage nach gut 50 Minuten mit 3:0 in Führung. Letztendlich musste sich die Elf von Trainer Dennis Pasemann allerdings mit einem Remis zufriedengeben. Die Gäste bewiesen nämlich Moral und kamen nach starker Aufholjagd noch zu einem 3:3-Unentschieden.

Vechelde verspielt 3:0-Führung

„Ich bin enttäuscht“, stellte Pasemann klar. Damit meinte er jedoch nicht die Leistung seines Teams über die gesamten 90 Minuten, denn zunächst sah es richtig gut aus. Nach einem Diagonalball kam Marcel Reim vor Hondelages Keeper Lukas Otto mit dem Kopf an den Ball – das 1:0 für die Arminia (15. Minute). Und in Minute 33 erhöhte Reim nach einer scharfen Hereingabe von der linken Seite auf 2:0. Die Gäste wechselten zur Pause dreifach, warfen alles nach vorne. Doch erneut waren es die Vechelder, die den Ball im Tor unterbrachten. Nach einer Ecke köpfte Reim das Spielgerät in die Mitte, Louis Oppermann drückte es über die Linie.

Entschieden war die Partie jedoch noch nicht, denn Hondelage gab sich noch nicht auf. Flanke über die rechte Seite, Kopfball, Tor – das 1:3 nur vier Minuten nach der vermeintlichen Entscheidung. Und keine 120 Sekunden eine exakte Kopie des ersten MTV-Treffers, Vechelde war nun am Schwimmen.

„Irgendwann ist es eine Qualitätsfrage“

Und so kam es, wie es kommen musste. In der Nachspielzeit machten die Gäste ihre Aufholjagd perfekt und entführten einen Punkt aus Vechelde. „Ich kann nicht Woche für Woche sagen, dass wir eine junge Mannschaft haben und dass wir deshalb die Punkte liegen lassen“, meinte Pasemann. „Irgendwann ist es eine Qualitätsfrage.“ Besonders die zweite Garde zählte er an. „Zwischen Spieler 13 und 20 ist ein riesiger Qualitätsunterschied. Ich habe zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in die Startelf gepackt, statt welche aus unserem Kader. Das sagt ja schon einiges aus.“

Tore: 1:0, 2:0 Reim (15., 33.), 3:0 Oppermann (51.), 3:1 Broders (55.), 3:2 Schupmann (57.), 3:3 Broders (90.+1).

