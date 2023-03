Vecheldes Serie beendet: Heeseberg eiskalt vorm Tor

Der Einsatz der Vechelder Fußballer (in Grün: Artur Bouguian) stimmte bis zur 60. Minute. Dann kassierte die Arminia noch vier weitere Gegentreffer und verlor nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage deutlich mit 2:7.

Die Serie des SV Arminia Vechelde unter seinen neuen Trainern Thomas Mühl und Dennis Pasemann ist gerissen. Nach drei Siegen und einem Remis in der Fußball-Bezirksliga 2 setzte es nun in Söllingen (Kreis Helmstedt) beim FC Heeseberg eine deutliche 2:7 (1:2)-Klatsche. Somit verpassten die Vechelder den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Heeseberg macht aus sieben Chancen sieben Tore

Die deutliche Packung wird dem Spielverlauf allerdings nicht ganz gerecht. „Heeseberg war – auch aufgrund der vielen Zuschauer, die eine grandiose Stimmung erzeugt haben – eiskalt vor dem Kasten“, analysierte Vecheldes Trainer Pasemann. Dabei habe der Gastgeber nicht viel mehr als sieben Abschlüsse für seine sieben Treffer benötigt.

Bereits nach sechs Minuten lag die Arminia hinten, kämpfte sich durch den Ausgleich von Henrik Thiele (18.) aber zurück ins Geschehen. Noch vor der Pause trafen die Hausherren aber erneut. „Man hat schon in Durchgang 1 gemerkt, dass uns viele Spieler fehlen“, so Pasemann, der auf einige A-Jugendliche in seiner Formation setzte.

Adler auf dem Acker verhindert Elfmeterpfiff

Nach dem Seitenwechsel wurde es bitter für die Arminen. Besonders die hochgewachsenen und robusten Stürmer des FC Heeseberg machten an diesem Tag den Unterschied aus. „Die haben alle Bälle festgemacht und eiskalt getroffen. Das war schon beeindruckend“, berichtete Pasemann. Letztlich erhöhte Heeseberg auf 7:2 und vermieste die Vechelder Stimmung. Dabei hätte das Spiel laut Pasemann eine andere Richtung einschlagen können. „Nach dem 1:1 wurde uns ein klarer Strafstoß verwehrt, weil der Assistent von einem Adler auf dem nebenliegenden Acker abgelenkt wurde. Wer weiß, wie das Spiel mit Pfiff verlaufen wäre. So müssen wir das Spiel abhaken – es war nichts zu holen.“

Tore: 1:0 Naumann (6.), 1:1 Thiele (18.), 2:1 Zachan (26.), 3:1 Naumann (56.), 3:2 Lenz (58.), 4:2 Lübbecke (60.), 5:2 Zachan (65.), 6:2 Romeike (72.), 7:2 Hieske (84.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de