MTV Groß Lafferde fehlen die Rückraum-Optionen

Im Rückraum drückt aktuell der Schuh: Beim MTV Groß Lafferde (in Rot: Arne Hansen) ist die Last auf den drei Position aktuell auf zu wenigen Spielern verteilt.

Auf die Handballer des MTV Groß Lafferde kommen schwierige Zeiten zu. „Mit nur drei gesunden Rückraumspielern ist es einfach schwierig, in der Verbandsliga ein Spiel zu gewinnen“, bedauerte Trainer Dennis Bühn nach der 27:32 (16:13)-Niederlage gegen den TuS Altwarmbüchen. Bis zur 40. Minute lagen die Lafferder vorne, ehe ihnen eine vermeidbare Zwei-Minuten-Strafe das Genick brach. Danach fehlte dem Team die Kraft, um das Ruder noch rumzureißen. „Diese Niederlage tut weh“, sagte Dennis Bühn.

MTV Groß Lafferde zeiht in der Anfangsphase zunächst davon

Zu Beginn hatte der Coach „viel Gutes“ gesehen. „Wir haben uns daran gehalten, was wir machen wollten. Die Abwehr stand gut, wir haben die einfachen Toren vorne gemacht und hatten eine gute Keeperleistung.“ So bestimmte der Gastgeber die Anfangsphase, in der er beim 8:3 (13. Minute) die höchste Führung inne hatte. Auch zum Seitenwechsel lag der MTV noch mit drei Toren in Front (16:13).

Zwei Zeitstrafen und ein verworfener Siebenmeter

In der 33. Minute handelte sich Arne Hansen eine erste Zeitstrafe ein, die seinem Team wehtat. Binnen dieser zwei Minuten holten die Altwarmbüchener den 14:17-Rückstand auf und glichen aus. In dieser Phase verwarf Lafferdes Christian Preen zudem einen Siebenmeter. Es war nun ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem Lafferde wenig später wieder vorne lag – mit 20:18 (40.). Dann folgte die nächste bittere Zeitstrafe, dieses Mal für Jonas Brunke. „Alle Zeitstrafen haben uns richtig wehgetan“, erklärte Trainer Dennis Bühn, desen Mannschaft wenig später in Rückstand geriet (20:21).

Es blieb weiter eng, Groß Lafferde gelang einige Male der Ausgleich, doch es schwanden immer mehr die Kräfte. Zwischen der 49. und der 55. Minute sorgte Altwarmbüchen dann mit vier Treffern in Serie für die Vorentscheidung (28:24). „Wir haben dann nicht mehr die freien Würfe genommen und wollten mit dem Kopf durch die Wand“, bedauerte Dennis Bühn, dem vor allem Arne Hansen, Sören Reuter und Jonas Brunke leidtun. Auf ihnen laste derzeit die gesamte Last des Rückraumspiels.

MTV Groß Lafferde:Hagedorn, Grunst – Krusch 2, Pfaff 1, Bühn 1, J. Waschke 1, Winkler, Burgdorff 1, A. Hansen 7/4, Kamradt 5, Reuter 3, Brunke 2, Preen 1/1, Gerstung 3.

