Drei Peiner Bezirksteams sind im Testspiel-Einsatz

Für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Sonnenberg steht das zweite Testspiel der Wintervorbereitung auf dem Programm. Nach dem 7:4-Erfolg über den Gifhorner Kreisligisten FC Schwülper, bei dem der Ex-Sonnenberger David Ellmerich spielt, trifft das Team von Trainer Andy Bresch nun auf einen anderen Bezirksligisten. Am Samstag (12.15 Uhr) empfängt der Peiner Aufsteiger auf dem Kunstrasenplatz in Vechelde den MTV Lichtenberg, der in der Staffel 3 im Abstiegskampf steckt. Zwei weitere Peiner Bezirksteams sind an diesem Wochenende im Einsatz, während Vechelde bereits am Freitagabend den VfL Salder zu Gast hatte.

Im Anschluss haben die Sonnenberger nur noch ein Testspiel am kommenden Mittwoch (19 Uhr) beim VfL Salder (Bezirksliga 3), um sich auf ihr Pflichtprogramm einzustellen. Weil in der Hinrunde einige Partien des TSV ausgefallen waren, startet der Tabellen-15. bereits am Sonntag, 5. Februar, gegen die FT Braunschweig II wieder in die Punktspiele.

Etwas mehr Zeit hat der SV Lengede noch, der erst am 19. Februar wieder in der Landesliga gefordert ist. Nachdem das erste Testspiel am vergangenen Wochenende gegen den VfL Westercelle ausgefallen war, bestreitet das Team an diesem Samstag nun seinen ersten Test. Zu Gast ist ab 14 Uhr der letztjährige Landesliga-Konkurrent SV Grün-Weiß Calberlah, der nach seinem Abstieg in die Bezirksliga 1 nur den elften Tabellenplatz belegt.

Am Sonntag (14.45 Uhr) ist mit Vöhrum schließlich das vierte Peiner Bezirksteam im Einsatz. Die Arminia prüft ihre Frühform in der Region Hannover bei Kreisligist SV 06 Lehrte auf Kunstrasen. Die Spiele von Groß Lafferde (bei Union Salzgitter) und Wendezelle (gegen BSV Ölper) wurden abgesagt.

Auch die Partien des TSV Edemissen (in Dollbergen), des TSV Wipshausen (bei Adenbüttel Rethen) und des TSV Wendezelle II (in Lehndorf) finden nicht statt.

