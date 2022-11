Lengedes U19 patzt, Arminias U15 triumphiert

Erfolgreich waren die Peiner Jugendfußball-Teams in der Landesliga unterwegs. Während die Vechelder U19 das Derby gegen den VfB Peine gewann, sicherten sich zumindest die U17 und die U15 des VfB drei Punkte. Einen wichtigen Erfolg gegen den Primus Eintracht Braunschweig III feierten die C-Junioren von Arminia Vechelde.

A-Junioren, Landesliga

Arminia Vechelde – VfB Peine 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Louis Oppermann (8.), 1:1 Mahmut Sincar (21.), 2:1 Kevin Müller (26.), 3:1 Laurin Kratschmer (45.), 4:1 Salwan Mandeel (54.), 5:1 Kristian Werhahn (67.), 5:2 Niklas Eckardt (88.), 6:2 Kian Plote (90.).

Es sei ein richtiges Derby gewesen, urteilte Vecheldes Coach Lars Habelmann. „Das zeigte schon die hohe Anzahl an Zuschauern. Au­ßerdem war in den Zweikämpfen viel Aggressivität“, betonte er. Letztlich setzte sich sein Team deutlich durch und feierte einen wichtig Erfolg, mit dem die Arminia den VfB in der Tabelle auf Distanz hielt. „Wir haben über weite Strecken unser Spiel aufgezogen“, freute sich Habelmann.

Zwar kassierte die Arminia nach dem frühen Führungstreffer zuerst den Ausgleich. „Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen. Die Mannschaft hat richtig Moral“, lobte der Vechelder Coach. Bis zur Pause schossen sich die Hausherren mit 3:1 in Front und lieferten eine „ähnliche zweite Hälfte“, sagte Habelmann: „Wir haben direkt wieder selbst agiert und ein frühes Tor geschossen. Das 4:1 hat das Spiel quasi entschieden.“

A-Junioren, Bezirksliga

SV Lengede – FC Gleichen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Tim Bernicke (9.), 1:1 (17.), 1:2 (72.), 1:3 (90.+5).

In das Duell mit dem Tabellennachbarn fand der SV Lengede gut hinein und ging direkt in Führung. Nach einem groben Fehler in der Lengeder Defensive kamen die Gäste allerdings zum Ausgleich. „Das hat das Spiel zumindest ein bisschen umgeworfen. Ich würde aber sagen, dass eher wir auf das 2:1 gespielt haben“, berichtete der SVL-Trainer Dario Janz. Im zweiten Abschnitt fehlte den Hausherren dann das nötige Spielglück, und sie kassierten den zweiten Gegentreffer. Nachdem das Team hinten aufmachte, erhöhte Gleichen in der Nachspielzeit auf 3:1. „Uns fehlen derzeit einfach die letzten zehn Prozent“, sagte Janz.

B-Junioren, Landesliga

FT Braunschweig II – Arminia Vechelde 4:2 (2:1). Tore: 1:0 (18.), 2:0 (20.), 2:1 Noah Mook (30.), 3:1 (41.), 4:1 (74.), 4:2 Leorid Rizani (80.).

Bei der Arminia wollte im Prinzenpark nichts so richtig klappen. „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt“, haderte Vecheldes Coach Murat Güzel. Seinen Jungs, die „gekämpft und Leidenschaft gezeigt hatten“, wollte er aber keinen Vorwurf machen. „Wir sind einfach nicht richtig in die Aktionen gekommen“, seufzte Güzel, der sich außerdem unzufrieden mit der rustikalen Spielweise der Freien Turner zeigte. So musste ein Vechelder nach einem Foul, das nicht einmal als solches geahndet worden sei, ins Krankenhaus. „Ihm geht es den Umständen entsprechend gut“, gab Güzel aber Entwarnung.

BVG Wolfenbüttel – VfB Peine 2:4 (1:2).Tore: 0:1 Matti Straub (17.), 1:1 (26.), 1:2 Theo Tripler (30.), 1:3 Viktor Schmitz (53.), 2:3 (76.), 2:4 Max Wasl (80.+4).

„Das Positive ist das Ergebnis“, sagte der Peiner Co-Trainer Ulf Wasl zu der Partie. Mit dem Spielerischen waren er und seine Mannschaft nicht wirklich zufrieden. „Es war eine eher schwächere Leistung, die gegen ein Team aus dem oberen Drittel nicht gereicht hätte.“ Gegen die Wolfenbütteler klappte es aber dennoch mit dem sechsten Erfolg in Serie. Nachdem die Peiner auf den zwischenzeitlichen Ausgleich mit einem Freistoß- und einem Elfmetertor antworteten, wurde es mit dem 2:3-Anschlusstreffer der Germanen wieder knapp. „Wir haben dem Gegner viel zu viele Räume gelassen“, berichtete Wasl. „Da hat es auch zwei-, dreimal bei uns im Strafraum gebrannt.“ Letztlich überstanden die Peiner diese Phase und machten mit der letzten Aktion den Deckel drauf.

B-Junioren, Bezirksliga

Lehndorfer TSV – SV Lengede: Abbruch. Kurios ereignete sich dieser Spielabbruch. „Man hat direkt gesehen, dass der Platz nicht bespielbar war“, sagte Lengedes Trainer Marcel Burkutean über den zu Teilen gefrorenen Kunstrasen in Lehndorf. Trotzdem wurde die Partie angepfiffen. „Das war aber mehr Schlittschuhlaufen als alles andere – die Spieler sind ständig ausgerutscht“, berichtete Burkutean, dessen Team schließlich nach gut einer Viertelstunde in Führung ging. „Und plötzlich war der Trainer des Gegners auch der Meinung, dass wir abbrechen sollten. Vorher wollte er unbedingt, dass wir es versuchen, statt uns abzusagen“, meckerte Burkutean. „Das war komplett unnötig.“

C-Junioren, Landesliga

VfB Fallersleben – VfB Peine 1:6 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Mohamed Almajbel (24., 27.), 1:2 (28.), 1:3 Mohamed Almajbel (40.), 1:4 Jamil Mamadou (54.), 1:5 Jian Aydemir (60.), 1:6 Julius Hagel (62.).

Nach durchwachsener Anfangsphase gingen die Peiner doch noch mit 2:0 in Führung. „Postwendend kassieren wir den Anschluss und dann war der Gegner vor der Pause auch dem 2:2 näher als wir dem dritten Tor“, erklärte VfB-Coach André Lau, der sich in der Kabine mit seinem Team „gut unterhalten“ habe. „Das ist das schöne an dieser Mannschaft. Was wir besprechen, das setzt sie immer direkt um“, freute sich Lau. Der VfB dominierte die zweite Hälfte klar und schoss den deutlichen Sieg heraus.

C-Junioren, Bezirksliga

Eintracht Braunschweig U13 – SV Arminia Vechelde 3:6 (0:3). Tore für Vechelde: Ben Jansen, William Claasen, Samuel Koch, Luis Bär, Emir Skejic, Collin Susat.

„Dass wir in diesem Spitzenspiel zu irgendeinem Zeitpunkt mit 6:0 führen würden, damit haben wir natürlich nicht gerechnet“, sagte Vecheldes Trainer Dennis Herrmann, der einen bärenstarken Auftritt seiner Arminia sah. Sein Team habe eine „extrem gute Balance zwischen Defensive und Offensive“ gefunden, erklärte der stolze Coach.

Dass sechs verschiedene Spieler die Tore erzielten, spricht für das geschlossene Mannschaftsgefüge der Arminia. „Unsere Abschlüsse sind nur selten aus Einzelleistungen entstanden“, lobte Herrmann, der von einer „zu 90 Prozent extrem guten Leistung“ sprach. Die übrigen 10 Prozent, also die drei späten Ge­gentreffer, seien durch die am Ende fehlende Konzentration zustande gekommen. Trotz des deutlichen Erfolges liegen die Vechelder weiter auf Platz 2 -- der Sprung an die Spitze blieb dem Team durch den Ausfall des Mittwochsspiels in Broi­stedt verwehrt. „Dann gehen wir eben als Zweiter in die Winterpause und bleiben in der Jägerrolle“, erklärte Coach Herrmann lachend.

FT Braunschweig II – SSV Stederdorf 3:1 (1:0). Tore: 1:0 (6.), 2:0 (37.), 2:1 Mohammed Macak (55.), 3:1 (57.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de