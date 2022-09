0:20 statt 74:72! Erstes Spiel gegen Edemissen gewertet

Janes Pape (am Ball) und der TSV Edemissen stehen trotz des 74:72-Erfolgs gegen Grasdorf ohne Punkte da.

Bitterer Saisonauftakt für die Landesliga-Basketballer des TSV Edemissen: Das Heimspiel gegen den VfL Grasdorf entschied der TSV aus sportlicher Sicht mit 74:72 für sich, doch im Nachhinein wurde die Partie mit 0:20 gewertet.

„Zwei unserer Spieler haben vorläufige Spielberechtigungen bekommen. Aber wir haben vergessen, sie auch online einzutragen“, erklärte Flamur Daqi, Trainer in Edemissen. Dadurch waren die beiden TSV-Akteure nicht spielberechtigt, und aus dem hart erkämpften 74:72 wurde schlussendlich ein 0:20. „Das ist natürlich bitter, aber man kann es nicht ändern. Wir haben noch genügend Spiele in dieser Saison, um unsere Punkte zu holen“, stellte Daqi heraus.

Mit der Leistung seines Teams zum Saisonauftakt war der Edemisser Trainer indes sehr zufrieden. Sein Team erwischte den deutlich besseren Start, lag schnell mit 9:0 vorne. „Unsere Starting-Five war wirklich gut, besonders in der Defensive.“ Etwas weniger rund lief es allerdings, nachdem Daqi durchwechseln ließ. „Man hat gemerkt, dass die Chemie in der Offensive noch nicht ganz gestimmt hat. So haben wir einige Punkte liegen gelassen.“

Im Schlussviertel kamen die Gäste aus Grasdorf zwar noch einmal heran, doch Edemissen setzte sich schlussendlich mit 74:72 durch. „Von der Leistung her war es ein guter Start für uns“, fand Daqi. An die Leistung soll seine Mannschaft in den nächsten Spielen anknüpfen.

