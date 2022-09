Die Lengeder um Kapitän Michel Schäfer (in Rot, links) wachten erst nach der Pause auf und drehten den 0:3-Rückstand gegen Pfeil Broistedt.

Jugend-Fußball Unfassbares Derby: SV Lengede siegt in Broistedt nach 0:3

„Was ist hier denn los?“ Das fragten sich im Fußball-Derby der A-Junioren nach dem ersten Abschnitt die Lengeder, die mit 0:3 hinten lagen, und nach 90 Minuten fragten es sich die Broistedter, die den Vorsprung noch herschenkten und mit 3:4 verloren. „Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagten die beiden Trainer Dario Janz (SV Lengede) und Stefan Pelz (Pfeil Broistedt) nach dem Spiel. Durch den knappen 4:3-Erfolg stehen die Lengeder in der zweiten Runde des Bezirkspokals und treffen dort am Mittwoch, 28. September, auf den JFV Boldecker Land.

Lengedes Herren-Trainer Olzem hält Motivationsrede in der Halbzeitpause

Beim Abschlusstraining am Tag zuvor seien seine Spieler noch richtig heiß auf die Partie gewesen, sagte Dario Janz: „Und dann nehmen wir das Derby erst gar nicht an.“ Zu nervös, zu hektisch agierte Landesliga-Absteiger Lengede. Ganz anders der Gastgeber: „Wir haben Lengede in der ersten Hälfte unter Druck gesetzt und eine tolle Laufbereitschaft gezeigt“, berichtete Broistedts Trainer Stefan Pelz: „Wir hätten mehr Tore machen können – der Torwart hat den SVL im Spiel gehalten.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Kabine hatte Dario Janz Aufbauarbeit zu leisten: „Alle wussten selbst Bescheid und waren hart getroffen.“ Sogar Kai Olzem, Trainer der 1. Herren, kam kurz in die Kabine. „Er hat ihnen gesagt, dass sie die Zukunft des Vereins sind, und ihnen die Augen geöffnet – das fand ich ein tolles Zeichen an die Jungs, dass er da war“, erklärte U19-Coach Dario Janz.

Drei Lengeder Tore in drei Minuten sorgen für den Ausgleich

Sein Team trat nach dem Seitenwechsel völlig anders auf und egalisierte das Ergebnis mit drei Treffern zwischen der 55. und der 58. Minute. „Das war unglaublich. Wir haben uns zurückgekämpft und dann auf die Führung gedrückt“, erklärte Janz. Das Tor zum 4:3 fiel dann erst kurz vor Schluss: Eine Seitenverlagerung landete beim eingewechselten Liam Bautz, der den Ball sauber mitnahm, einen Broistedter stehen ließ und abschloss. „Ein Elfmeterschießen wäre auch gerecht gewesen“, sagte Broistedts Coach Stefan Pelz und haderte: „Wir sind aber einfach nicht aus diesem Tief herausgekommen.“

Dennoch freute er sich über den tollen Rahmen des Spiels: „Es waren wirklich viele Zuschauer da.“ Nun freut sich der Pfeile-Trainer bereits auf die beiden nächsten Duelle mit dem Nachbarn in der Bezirksliga. „Vielleicht gibt es dann dort ja die Revanche“, sagte der Coach des Aufsteigers.

Tore: 1:0 Maurice Rittel (7.), 2:0 Tjure Anders (34.), 3:0 Bjarne Göbel (45.+1), 3:1 Erik Werner (55.), 3:2 Luis Gjuci (56.), 3:3 Smaja Ahmetovic (58.), 3:4 Liam Bautz (87.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de