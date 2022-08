Wendezelle holt 0:2 auf und zeigt dann starke Nerven

Wendezelles Keeper Branco Broschinski (in Rot) parierte den letzten Elfmeter des SC Gitter.

Mit 0:2 lagen die Fußballer des TSV Wendezelle bereits gegen den SC Gitter hinten – und trotzdem steht der Bezirksligist nun in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals, in der er ein Freilos hat. Durch zwei Treffer von Erik Plote rettete sich der TSV in das Elfmeterschießen, verwandelte alle Schüsse und siegte letztendlich mit 7:6 (0:1, 2:2).

Wendezelle mit zu vielen Freiräumen im Mittelfeld

In der ersten Hälfte trafen zuerst nur die Gäste. Maik Neugebauer verwandelte in der zehnten Minute einen Elfmeter zur Führung. „Wir haben mit Fünferkette gespielt und hatten leider im Mittelfeld einige Freiräume“, berichtete Wendezelles Offensivspieler Erik Plote. Außerdem vergab Neuzugang Jannik Winkelmann die große Chance auf den Ausgleich – einen Elfmeter brachte der Verteidiger nicht im Tor unter.

Um im Mittelfeld eine bessere Kontrolle über das Geschehen zu bekommen, stellten die Hausherren für die zweiten 45 Minuten um. Mit Erfolg, doch zunächst trafen erneut die Gäste aus dem Süden Salzgitters zum 2:0.

Den Anschlusstreffer markierten die Wendezeller durch einen indirekten Freistoß innerhalb des Sechzehners. „Direkt an der Kante des Fünfmeterraums. Ole Kamp hat den Ball angetippt und ich habe ihn dann reingemacht“, sagte Torschütze Erik Plote, der Ole Kamp zudem ein starkes Spiel attestierte. Der junge Wendezeller war es auch, der in der 82. Minute einen Strafstoß herausholte. Auch dazu trat Erik Plote an und verwandelte ihn zum umjubelten Ausgleich.

Branco Broschinski pariert einen Elfmeter

Im Elfmeterschießen zeigten sich die Hausherren dann ganz zuverlässig. Alle fünf Schützen trafen – auch Jannik Winkelmann, der in der regulären Spielzeit noch vergeben hatte. Keeper Branco Broschinski vereitelte schließlich den letzten Versuche des SC Gitter. „Und mein Elfmeter ist dann irgendwie ins Tor getrudelt“, freute sich Erik Plote über den Sieg. Er lobte explizit die Leistung der gesamten Mannschaft: „Der Zusammenhalt bei uns ist gerade einfach richtig geil. Alle haben sich komplett reingehauen. Auch die Spieler aus der zweiten Mannschaft und die, die zuletzt eher hinten anstanden.“

Tore: 0:1 Neugebauer (Elfmeter, 10.), 0:2 Günther (64.), 1:2, 2:2 Plote (71., 82./FE).

Im Elfmeterschießen trafen für Wendezelle: Ole Kamp, Sven Balke, Jannik Winkelmann, Benjamin Ohmes und Erik Plote.

