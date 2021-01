DLRG Lengede wird 50 Jahre alt

Die DLRG Ortsgruppe Lengede hatte 2020 ihr 50. Jubiläum. Die Feierlichkeiten mussten allerdings, wenig überraschend, auf unbestimmte verschoben werden. Trotzdem können die Lengeder auf etwas positives in dem sonst schwierigem Jahr blicken: Die Mitgliederzahlen sind nahezu unverändert und geben Grund zur Hoffnung.

Bereits in den 1960er Jahren gab es in Lengede den ersten Stützpunkt der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die zu den größten Wasserrettungsorganisationen der Welt gehört. Ihre Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in der Schwimmausbildung und übernehmen als Rettungsschwimmer an Badestränden und in Schwimmbädern die Aufsicht. 1970 entstand durch Pastor Ernst Kemming, der bereits den Stützpunkt innitierte, die Lengeder Ortsgruppe mit zunächst 14 Mitgliedern. Kemming baute zu seiner Lebzeit zudem entscheidend die Kirchengemeinde St. Marien auf und hielt den ersten Gedenkgottesdienst für die Opfer des Grubenunglücks von 1963.

Durch seine Liebe zum Schwimmen und seinem Vorstandsposten beim DLRG wurde er als der „schwimmende Pastor“ bezeichnet. Er verstarb 1997. „In den 50 Jahren bis heute haben sich viele Dinge geändert“, berichtet die jetzige Vorsitzende Ulrike Timpe, die bereits seit 1992 diesen Posten bekleidet. Den großen Schwimm-Aufschwung in den 90er-Jahren merkte der DLRG-Ortsverband nicht unbedingt: „Wir haben nach und nach immer mehr Mitglieder bekommen“, schildert Timpe den Verlauf. Mittlerweile sind es 295 Mitglieder, die der Verein zählt. „Angefangen haben wir bei uns mit der Ausbildung zum Rettungsschwimmer“, berichtet Timpe. Anschließend wurde im Broistedter Schwimmbad der Wachdienst übernommen. Zuvor kam der DLRG Stützpunkt Bettmar unter die Verwaltung der Lengeder – es wurde somit noch mehr Verantwortung auf die Schultern der Mitglieder verteilt.

Ende einer Ära mit dem Neubau

Als das Broistedter Freibad in der Jahnstraße vor 17 Jahren geschlossen wurde, endete auch das Engagement der DLRG-Ortsgruppe mit den Wachdiensten. Daher können sich die Verantwortlichen mit aller Kraft um die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen kümmern – die Fluktuation in den eigenen Reihen sei in diesem Alter enorm hoch. „Viele Jugendliche müssen sich auf die Schule oder das Studium konzentrieren und ziehen eventuell sogar weg. Daher ist die Ausbildung von neuen jungen Schwimmern sehr wichtig für uns“, so die Vorsitzende. Doch schon vor der Corona-Zeit gingen die Zahlen von begeisterten Schwimmern immer weiter zurück. Daran wird auch der Schulsportunterricht, in dem es regelmäßig ins Becken geht, nichts ändern.

Nach Gesprächen mit dem Kreissportbund-Vorsitzenden Wilhelm Laaf wurde für Timpe und ihre Vorstandskollegen klar, dass mindestens zwei Jahrgänge von schwimmenden Kindern wegfallen werden. Daran ist unter anderem der derzeitige Lockdown schuld - Schwimmkurse sind seit Monaten nicht möglich und es könnte schwierig werden, dies in den kommenden Jahren aufzuholen. Trainieren können die DLRG-Mitglieder, aufgrund der Corona-Krise, vorerst ebenfalls nicht: Die sonst regelmäßig besuchten Rettungsvergleichswettkämpfe werden vermutlich in diesem Jahr ausfallen, bei normalen Bedingungen messen sich dort die verschiedenen Altersgruppen in diversen Disziplinen. Unter anderem wird da das Schleppen einer Puppe und das Hindernisschwimmen praktiziert. „Wir nehmen daran öfter mal teil, allerdings ist das ein freiwilliges Event.“

2021 wird ein ungewisses Jahr

Als Hauptmeldung auf der Internetseite des Ortsverbandes wird mit einem großen Bild von der Absage der Hauptversammlung berichtet. Diese wird nicht wie geplant am letzten Freitag im Januar abgehalten, sondern auf unbestimmte Zeit verschoben. "Wir haben alle geplanten Termin für das Erste abgesagt.“