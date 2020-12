Spendenlauf für Ilseder Seniorenheim

In der Corona-Krise haben viele Vereine und Sporttreibende ihre ungemein hohe Kreativität bewiesen. Dabei wurde zumeist ein soziales Projekt oder ein sozialer Hintergrund verfolgt. Um das Jahr 2020 mit einem guten Gefühl zu beenden, entschied sich Kai Werner vom Bültener SC zu einem Spendenlauf für die Angestellten und Bewohner des Ilseder Seniorenheims. „Wir kooperieren schon einige Jahre mit denen", berichtet Werner. Dabei grillen die Sportler am Tag der offenen Tür und erhalten im Gegenzug eine Zuwendung.

Spendenkonto eröffnet

Nach einer Laufchallenge mit der eigenen Fußballmannschaft, die sich so über die Corona-Krise hinweg fit halten wollte, kam Werner die Idee. „Ich bin des Öfteren am Seniorenheim vorbei gelaufen und musste an die derzeitige Situation dieser Einrichtung denken", berichtet Werner. Er wollte den Bewohnern und Pflegern etwas Gutes tun. Nach einem Gespräch mit der Seniorenheimleiterin Ramona Pasewald und dem BSC-Vereinsvorstand wurde abgeklärt, dass dieser Spendenlauf über den Verein abgewickelt werden sollte. Bei der örtlichen Bank wurde ein Spendenkonto eröffnet. „Herr Uibel wird mich bei meinem Lauf, mit dem nötigen Abstand, mal begleiten", so Werner. Auch aus dem Verein haben sich einige Mitstreiter bereit erklärt, den ehemaligen Trainer der ersten Herrenmannschaft zu unterstützen.

Ziel sind 200 Runden

Im Januar 2021 soll dann der Spendenlauf beginnen. Dabei will Werner möglichst viele Runden, die jeweils einen Kilometer lang sind, um das Seniorenheim in Ilsede drehen. „Die gesamten Leistungen werden dann bei Facebook dokumentiert und aufgezeichnet", gibt der BSC-Sportler bekannt. Die Spender können auf das Konto: DE40 2595 0130 0056 6642 67 eine gewünschte Summe spenden. „Das Geld wird dann Eins zu Eins an die Bewohner und Mitarbeiter weitergegeben", sagt Werner abschließend. Ähnliche Aktionen gab es in den vergangenen Monaten immer wieder zu bewundern: So liefen im Nachbarlandkreis Salzgitter einige Sportvereine für lokale Gastronomien. Diese Aktionen finden immer wieder auf großen Zuspruch und werden den Lokalsport vermutlich noch sehr lange begleiten. „Ich hoffe, dass ich noch einige Interessierte und Begeisterte zum Spenden, oder nachahmen motivieren kann."