Personalsorgen beim Favoriten

Ölsburg. Nach fast vierwöchiger Pause greift MTV DT Ölsburg wieder in das Punktspielgeschehen der Tischtennis-Bezirksoberliga ein. Am Sonnabend empfängt der Tabellenvierte um 15 Uhr in der Sporthalle der Burgstraße das Tabellenschlusslicht TuS Einigkeit Kirchberg. Nach der Papierform sind die Ölsburger gegen die Aufsteiger klarer Favorit. Allerdings muss Kapitän Carsten Rook nicht nur eine Hiobsbotschaft verkraften: Hinter dem Einsatz von Holger Pätz steht noch ein großes Fragezeichen. Zusätzlich laboriert Rüdiger Große an einer Entzündung des Ellenbogengelenks.

„Wir treffen uns noch einmal am Freitag zu einer Trainingseinheit. Dann wird sich zeigen, ob die beiden spielfähig sind. Ich gehe fest davon aus, dass Rüdiger spielt. Der ist heiß. Bei Holger bin ich deutlich skeptischer. Bei ihm liegen die Probleme tiefer. Es kann sogar passieren, dass er länger ausfällt“, berichtete Rook betrübt. In Lauerstellung befindet sich allerdings Nina Fischer. Die frühere Bezirksmeisterin und Oberligaspielerin habe sofort ihre Bereitschaft erklärt, eine Lücke zu füllen. „Nina traue ich durchaus zu, dass sie im unteren Paarkreuz punkten kann. Sie gehörte in der Frauen-Landesliga stets zu den Besten und verfügt noch immer über einen QTR-Wert von fast 1600 Punkten“, ist Rook überzeugt und lobte dabei vor allem deren Fähigkeiten im Offensivbereich: „Außerdem verfügt sie über ausgezeichnete Aufschläge, die sie zum Angriff nutzen kann.“ Selbst erklärte die zweifache Mutter: „Ich habe Lust zum Spielen.“ Rook, der noch immer eine weiße Weste trägt (4:0), war kurzfristig Beteiligter eines Corona-Falls. „Ich war bei einer Veranstaltung, wo jemand anschließend positiv getestet wurde. Mein Test fiel allerdings negativ aus. Trotzdem befand ich mich in Quarantäne und konnte zehn Tage nicht trainieren“, bedauerte der 52-Jährige, der sich allerdings topfit fühlt und auch gegen Kirchberg zweimal punkten möchte. „Nicht nur ich werde vor dem Punktspiel am Sonnabend so frühzeitig in der Halle sein, dass wir noch vor dem ersten Einzel ein Trikot völlig durchschwitzen. Das ist auch nötig, weil ja leider die Doppel ausfallen und man sofort präsent sein muss“, schilderte Rook. Die Motivation ist da. Dennoch wolle seine Mannschaft das Schlusslicht aus Seesen keinesfalls unterschätzen, insbesondere wegen der noch ungeklärten Personalsituation.